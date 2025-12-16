ΗΠΑ: Αύξηση των θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο – Στο 4,6% σκαρφάλωσε η ανεργία

Τα πολυαναμενόμενα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, τα οποία καθυστέρησαν να δημοσιευτούν λόγω του shutdown, έδειξαν ότι προστέθηκαν 64.000 θέσεις τον Νοέμβριο, περισσότερες από τις προβλέψεις, και ότι χάθηκαν 105.000 θέσεις τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η ανεργία τον Νοέμβριο αυξήθηκε στο 4,6%.

Πρόκειται για σημαντικούς δείκτες, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την εξασθένηση της αμερικανικής αγοράς εργασίας τους τελευταίους μήνες. Η άνοδος του πληθωρισμού και η αβεβαιότητα για τους δασμούς αποθάρρυναν τις προσλήψεις. Παράλληλα, οι πολιτικές του Trump που στοχεύουν στους μετανάστες μείωσαν τον αριθμό των αιτούντων. Ετσι, η ζήτηση για εργασία δεν χρειαζόταν να αναπτυχθεί με τόσο υψηλό ρυθμό, για να αποφευχθεί η άνοδος της ανεργίας.

Συνολικά, οι οικονομολόγοι περιγράφουν την κατάσταση της αγοράς ως υποτονική και βλέπουν χαμηλό αριθμό προσλήψεων. Οι περισσότερες εταιρείες δεν απολύουν μαζικά ούτε όμως δείχνουν διατεθειμένες να προσλάβουν πολλούς νέους εργαζομένους, εν μέρει διότι πιστεύουν ότι πολλοί ρόλοι μπορούν να καλυφθούν από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Πολλές εταιρείες που συνήθως τρέχουν να προσλάβουν πρακτικάριους τέτοια περίοδο του έτους, τελικά συγκρατούνται στις προσλήψεις.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτές περίμεναν με κάποια ανυπομονησία τις εκθέσεις αυτές, καθώς λόγω του shutdown βασίζονται εδώ και μήνες σε εναλλακτικά στοιχεία του ιδιωτικού τομέα ή πηγές που είναι λιγότερο αξιόπιστες. Τα νέα δεδομένα, σε συνδυασμό με επιπλέον κρίσιμους δείκτες που θα δημοσιευτούν στις επόμενες εβδομάδες, θα ληφθούν υπ’ όψιν κατά την πρώτη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ το 2026. Σημειώνεται ότι πίσω από την απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα ήταν η εξασθένηση της αγοράς εργασίας.

Βέβαια, ο επικεφαλής της Fed, Jerome Powell, προειδοποίησε ότι οι αξιωματούχοι θα εξετάσουν τα νέα στοιχεία με κάποιο βαθμό επιφυλακτικότητα, διότι δεν συλλέχθηκαν καθόλου δεδομένα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, αλλά οι έρευνες έγιναν ετεροχρονισμένα. Είπε επίσης ότι λόγω του τρόπου υπολογισμού, τα στατιστικά ενδέχεται να «φουσκώνουν» τη δημιουργία νέων θέσεων έως και κατά 60.000 θέσεις τον μήνα, που σημαίνει ότι η αμερικανική αγορά μπορεί να χάνει 20.000 θέσεις κάθε μήνα από τον Απρίλιο και μετά.