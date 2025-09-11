Η ριζοσπαστική αριστερά κατέθεσε πρόταση μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν

Η πρόταση μομφής, όπως και εκείνη της άκρας δεξιάς, δύο διαφορετικές πρωτοβουλίες, είναι καταδικασμένη να αποτύχει

Μετά την άκρα δεξιά, η ριζοσπαστική αριστερά ανακοίνωσε σήμερα με τη σειρά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κατάθεση πρότασης μομφής κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά οι πιθανότητες να υπερψηφιστεί είναι σχεδόν μηδενικές.

Η επικεφαλής της πολιτικής ομάδας, η Μανόν Ομπρί, ανακοίνωσε πως συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών (72) για να καταθέσει αυτή την πρόταση μομφής, η οποία αναμένεται να συζητηθεί μέσα σε μερικές εβδομάδες στο Στρασβούργο.

Για να δικαιολογήσει την πρόταση, η Μανόν Ομπρί κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για «συνέργεια» στη «γενοκτονία» στη Γάζα και ότι «κλείνει τα μάτια» στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Χθες, Τετάρτη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ύψωσε τον τόνο κατά της ισραηλινής κυβέρνησης προτείνοντας κυρώσεις σε βάρος «εξτρεμιστών» υπουργών και «μια μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης» ΕΕ-Ισραήλ όσον αφορά την εμπορική πτυχή της.

Όμως η Μανόν Ομπρί δεν είδε στην κίνηση αυτή παρά υπερβολικά καθυστερημένα «ημίμετρα», τα οποία θα είναι επίσης πολύ δύσκολο να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη, που είναι βαθιά διχασμένα στο ζήτημα αυτό.

Η ριζοσπαστική αριστερά επικρίνει εξάλλου την εμπορική συμφωνία που συνήφθη στα τέλη Ιουλίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «υποτέλεια» έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζει η Μανόν Ομπρί.

Η γαλλίδα ευρωβουλευτής καταγγέλλει τέλος τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις λατινοαμερικανικές χώρες του Mercosur και τις «τρομερές συνέπειές» της για το περιβάλλον.

Εξάλλου η ομάδα της Μανόν Ομπρί δεν λογαριάζει να υπερψηφίσει την πρόταση μομφής της άκρας δεξιάς εναντίον της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προερχόμενη από τη δεξιά (το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ΕΛΚ), η φον ντερ Λάιεν έχει πάντως επικριθεί από τους κεντρώους και τους σοσιαλδημοκράτες συμμάχους της όσον αφορά τη μέθοδό της.

Την επικρίνουν για υπερβολικά καθετοποιημένη διαχείριση και κατηγορούν το ΕΛΚ ότι καλλιεργεί την αμφισημία με την άκρα δεξιά ώστε να αμφισβητεί καλύτερα περιβαλλοντικούς νόμους.

Οι συζητήσεις για τις προτάσεις μομφής θα επιτρέψουν να μετρηθεί η αποδυνάμωση αυτής της λεγόμενης «φιλοευρωπαϊκής» πλειοψηφίας, την οποία η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσπάθησε χθες, Τετάρτη, να καθησυχάσει με μια ομιλία αφιερωμένη στις πολιτικές προτεραιότητές της για τους επόμενους δώδεκα μήνες.