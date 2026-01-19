Νέα ρεκόρ για χρυσό και ασήμι με φόντο τις νέες εμπορικές απειλές

Ο χρυσός και το ασήμι σκαρφάλωσαν σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς η εντατική πίεση του Προέδρου των ΗΠΑ να καταλάβει τη Γροιλανδία πυροδότησε φόβους για έναν καταστροφικό εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Η τιμή σποτ για τον χρυσό διαμορφωνόταν νωρίτερα 2,1% υψηλότερα αγγίζοντας τα 4.700 δολάρια την ουγγιά, ενώ το ασήμι σημειώνει άνοδο 5% πάνω από τα 93 δολάρια, καθώς οι απειλές του Trump επηρέασαν αρνητικά το δολάριο και ενίσχυσε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε με επιβολή δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες — συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου — που αντιτίθενται στο σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για δασμούς 10% που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν διάφορες επιλογές για το πώς θα ανταποκριθούν, συμπεριλαμβανομένων αντιποίνων δασμών ύψους 93 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα.

«Αντιμετωπίζουμε συνεχώς νέες προκλήσεις, αντιμετωπίζουμε συνεχώς νέες αντιπαλότητες, τις οποίες επιδιώκει ο Πρόεδρος Trump κι εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι έχει ξεπεράσει τα όριο», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil τη Δευτέρα στο Βερολίνο, μαζί με τον Γάλλο ομόλογό του Roland Lescure.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron ενδέχεται να ζητήσει την ενεργοποίηση του Anti-Coercion Instrument (ACI) ή του αποκαλούμενου και «μπαζούκα» ως απάντηση στα εκβιαστικά εμπορικά μέτρα.

Οι απειλές των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών στη Γροιλανδία «θυμίζουν εκβιασμό της μαφίας», δήλωσε ο Peter Mallin-Jones, αναλυτής της Peel Hunt LLP. «Η επίδραση στα πολύτιμα μέταλλα φαίνεται να είναι μια αντίδραση στην απομάκρυνση από τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια ΗΠΑ και στην πιθανή πληθωριστική επίδραση ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, για να μην αναφέρουμε την αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα».

Η στροφή στα μέταλλα και οι νέοι δασμοί



Τα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν απότομη άνοδο φέτος, μετά την κατακόρυφη άνοδο του 2025, λόγω της σύλληψης του ηγέτη της Βενεζουέλας και εν συνεχεία τις εντεινόμενες απειλές για την κατάληψη της Γροιλανδίας. Είχαν προηγηθεί, εξάλλου, οι νέες απειλές της κυβέρνησης Trump στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και τροφοδοτώντας την τάση οι επενδυτές να αποφεύγουν τα νομίσματα και τα κρατικά ομόλογα λόγω ανησυχιών για τα επίπεδα χρέους.

Οι εντάσεις λόγω Γροιλανδίας διαφέρουν από τους δασμούς που είχαν εξαγγελθεί πέρυσι στο πλαίσιο της αποκαλούμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης», καθώς «υποδηλώνουν μια βαθύτερη γεωπολιτική ρήξη», δήλωσε η Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo Markets στη Σιγκαπούρη. «Η χρήση απειλών για επιβολή δασμών εντός της συμμαχίας αποτελεί ένα είδος κλονισμού της εμπιστοσύνης που μπορεί να οδηγήσει σε πιο σταθερό ασφάλιστρο κινδύνου», ανέφερε, αναφερόμενη στο ΝΑΤΟ.

Μια ευρύτερη στροφή προς τον τομέα των μετάλλων, με πρωτοστάτες τους επενδυτές στην Κίνα, έχει ωθήσει περαιτέρω την άνοδο του χρυσού και του αργύρου. Τα αποθέματα χρυσού των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 28 τόνους την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Σεπτέμβριο, και έχουν αυξηθεί σε επτά από τις οκτώ τελευταίες εβδομάδες.

Πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι τα εντυπωσιακά κέρδη θα συνεχιστούν, με την Citigroup Inc. να προβλέπει την περασμένη εβδομάδα ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 5.000 δολάρια εντός τριών μηνών και ότι το ασήμι θα φτάσει τα 100 δολάρια την ουγγιά.