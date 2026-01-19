ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κατά 4,6% στη κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό το 2025

Στους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το 2025 παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 1,7% και 12,5% αντίστοιχα

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε τα στοιχεία κίνησης για τους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους του για το σύνολο του 2025.

Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε 286.278.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το 2025 παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 1,7% και 12,5% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε 126.876 και 46.082 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους δυο αυτοκινητόδρομους κατά τον μήνα Δεκέμβριο επηρεάστηκε άμεσα από τις

κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες συνεχίζονται.