Φυσικό αέριο: Εκρηκτική άνοδος 25% λόγω κρύου και γεωπολιτικής έντασης

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σημείωσαν άνοδο άνω του 25% αυτή την εβδομάδα — τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δύο ετών — αντιστρέφοντας το κλίμα, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να καλύψουν τις αρνητικές θέσεις τους εν μέσω ασυνήθιστα κρύου καιρού.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έσπασαν την τάση ήπιας διαπραγμάτευσης σε στενό εύρος, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο. Η αύξηση των τιμών σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην αγορά με φόντο τον εκρηκτικό συνδυασμό της αυξημένης ζήτησης θέρμανσης με τους ανανεωμένους γεωπολιτικούς κινδύνους. «Το κλίμα έχει αλλάξει εντελώς — θα μπορούσαμε σχεδόν να το ονομάσουμε τέλεια καταιγίδα», δήλωσε ο Arne Lohmann Rasmussen, επικεφαλής αναλυτής της Global Risk Management.

Οι τιμές εξακολουθούν να απέχουν πολύ από τα ρεκόρ που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης το 2022, ωστόσο η απότομη άνοδος υπογραμμίζει πόσο ευάλωτη παραμένει η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου σε παρατεταμένες αυξήσεις της ζήτησης και μεταβλητότητα. Τα αποθέματα καυσίμων θεωρήθηκαν αρχικά επαρκή στην αρχή της περιόδου θέρμανσης, αλλά οι ανησυχίες για την ισορροπία της προσφοράς στην περιοχή έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι κερδοσκόποι που είχαν ποντάρει σε μια πιο αδύναμη αγορά άρχισαν να αγοράζουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για να καλύψουν τις θέσεις τους, οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές. Παρότι η τελευταία περίοδος αστάθειας αποτελεί ευκαιρία για τους traders να επωφεληθούν από τις απότομες διακυμάνσεις, είναι συνήθως επιζήμια για τη βιομηχανία και τους καταναλωτές.

Διαρθρωτική αλλαγή

Η αύξηση των τιμών υπογραμμίζει μια βαθύτερη διαρθρωτική αλλαγή. Η Ευρώπη έχει χάσει μεγάλο μέρος της ευελιξίας στην οποία βασιζόταν κάποτε για να απορροφήσει τους κλυδωνισμούς στην προσφορά, αφήνοντας την αποθήκευση ως ένα από τα λίγα εναπομείναντα αποθέματα ασφαλείας, καθώς προμηθεύεται υγροποιημένο φυσικό αέριο από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η δημιουργία αποθεμάτων συχνά βασίζεται στο γεγονός ότι τα συμβόλαια φυσικού αερίου για το καλοκαίρι είναι φθηνότερα από αυτά για τον επόμενο χειμώνα, μια συνθήκη που ανατράπηκε αυτή την εβδομάδα και προκάλεσε επίσης μεγάλες ανησυχίες πριν από ένα χρόνο.

Παρότι η Ευρώπη είχε καταφέρει να συγκεντρώσει μεγάλες προμήθειες δια θαλάσσης αυτό το χειμώνα και οι ροές του νορβηγικού αγωγού ήταν σχετικά σταθερές, η πτώση των θερμοκρασιών αύξησε τη ζήτηση για καύσιμα τις τελευταίες εβδομάδες, η οποία μέχρι τώρα ήταν περιορισμένη.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι κερδοσκοπικές ροές εντείνουν το πρόβλημα, σύμφωνα με τον James Waddell, επικεφαλής του τμήματος ευρωπαϊκού φυσικού αερίου και παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου της Energy Aspects Ltd. Το κρύο στην Ευρώπη και την Ασία, τα χαμηλά αποθέματα και οι ανανεωμένες εντάσεις με το Ιράν έχουν αυξήσει τα ασφάλιστρα κινδύνου, ενώ οι traders έχουν αναγκαστεί να εκκαθαρίσουν τις αρνητικές θέσεις που είχαν δημιουργήσει με βάση τις προσδοκίες για γρήγορη επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου, πρόσθεσε.

Μια καταιγίδα στη Γαλλία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανάγκασε επίσης ορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις να τεθούν εκτός λειτουργίας, αυξάνοντας περαιτέρω την εξάρτηση από το φυσικό αέριο.

Οι μεταβολές των τιμών υπενθυμίζουν την εγγενή μεταβλητότητα της αγοράς, δήλωσε ο Sadnan Ali, αναλυτής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην HSBC Holdings Plc. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο δείκτης αναφοράς του φυσικού αερίου στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητος σε ξαφνικές καιρικές αλλαγές, απρόβλεπτες διακοπές εφοδιασμού και μεταβολές στη παγκόσμια ζήτηση, με τις πρόσφατες τιμές να αντανακλούν την αυξανόμενη βραχυπρόθεσμη στενότητα.

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, το σημείο αναφοράς για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, διαπραγματεύονταν νωρίτερα 7,7% υψηλότερα στα 35,71 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η εβδομαδιαία αύξηση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο του 2023.