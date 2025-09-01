FT: «Ρωσικές παρεμβολές» δέχτηκε αεροσκάφος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - Προσγειώθηκε με χάρτες

Το αεροσκάφος έχασε την πρόσβαση στις υπηρεσίες GPS λόγω ρωσικών παρεμβολών

Η ρωσική «επίθεση παρεμβολών» απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε βουλγαρικό αεροδρόμιο και ανάγκασε αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προσγειωθεί στο Πλόβντιβ χθες, Κυριακή, χρησιμοποιώντας χάρτινους χάρτες, ανέφεραν οι Financial Times, επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ξεκίνησε την Παρασκευή περιοδεία στα λεγόμενα κράτη «πρώτης γραμμής», για να τα καθησυχάσει «ως προς την υποστήριξη της Ευρώπης κατά της ρωσικής επιθετικότητας και να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες» σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής.

Επισκέφθηκε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία, καθώς και τη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της πιο ευρείας διπλωματικής εκστρατείας της Ε.Ε. για την ασφάλεια και την άμυνά της μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η περιοδεία, που επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήμερα, Δευτέρα, συμπίπτει με τις εντατικές προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου.

Παρά την έντονη διπλωματική δραστηριότητα των προηγούμενων ημερών και τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει δείξει προθυμία να σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Κίεβο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους, σκοτώνοντας πολίτες, ενώ χτυπήθηκε κτίριο της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην ουκρανική πρωτεύουσα.