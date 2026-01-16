Τραμπ: Απειλεί με δασμούς όσες χώρες δεν στηρίζουν τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε χώρες «αν δεν συνταχθούν με το ζήτημα της Γροιλανδίας», εντείνοντας περαιτέρω τη σκληρή ρητορική του γύρω από την απόκτηση του αρκτικού νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οπότε μπορεί να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκός Οίκος.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στο παρελθόν αναφέρει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την ανάληψη ελέγχου του δανικού εδάφους, ακόμη και τη χρήση του αμερικανικού στρατού. Ο ίδιος ο Τραμπ υποστηρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η Γροιλανδία να ανήκει στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ήδη στρατιωτική βάση στο νησί, επικαλούμενος απειλές εθνικής ασφάλειας από την Κίνα και τη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση αγοράς της Γροιλανδίας. Τόσο η ίδια η Γροιλανδία όσο και η Δανία έχουν επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι το νησί δεν είναι προς πώληση και δεν επιθυμεί να ενσωματωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αναφορά του Τραμπ στους δασμούς για τη Γροιλανδία ήρθε αφού περιέγραψε παρόμοια στρατηγική στον τομέα των φαρμάκων. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πιέσει για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων στις ΗΠΑ, απαιτώντας οι εγχώριες τιμές να ευθυγραμμιστούν με τις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν στο εξωτερικό. Στην ίδια εκδήλωση, αποκάλυψε ότι απείλησε ηγέτες πολλών χωρών είτε να αυξήσουν τις τιμές των φαρμάκων στο πλαίσιο συμφωνίας «πλέον ευνοούμενου κράτους», είτε να βρεθούν αντιμέτωποι με ισχυρούς δασμούς σε όλες τις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ.

«Μπορεί να το κάνω και για τη Γροιλανδία. Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες αν δεν συνταχθούν με το ζήτημα της Γροιλανδίας, γιατί τη χρειαζόμαστε για την εθνική ασφάλεια», επανέλαβε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ ως μοχλό πίεσης για την επίτευξη των γεωπολιτικών του στόχων.