Διορθώσεις Ε9: Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι πριν τον νέο ΕΝΦΙΑ - Άνοιξε η πλατφόρμα
Για διορθώσεις στο Ε9 οι φορολογούμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ myAADE
Οι φορολογούμενοι έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους πριν φτάσει ο λογαριασμός του νέου ΕΝΦΙΑ, αποφεύγοντας υψηλές επιβαρύνσεις.
Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για το 2027
Από σήμερα, 19 Ιανουαρίου, η πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2027 είναι διαθέσιμη.
Προθεσμία για διορθώσεις και μεταβολές: μέχρι 31 Ιανουαρίου.
Η είσοδος γίνεται με προσωπικούς κωδικούς στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, myAADE.
Γιατί οι διορθώσεις είναι σημαντικές
Λάθη στο Ε9 μπορεί να φουσκώσουν τον ΕΝΦΙΑ έως και 90%, ειδικά όταν αφορούν:
Τετραγωνικά βοηθητικών χώρων (αποθήκες, υπόγεια, πάρκινγκ) που φορολογούνται με έκπτωση 90%.
Ημιτελή κτίσματα, με έκπτωση 60%.
Εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία). Λάθος καταχώρηση σημαίνει πλήρη κυριότητα και πλήρη φόρο στον ιδιοκτήτη.
Ποσοστό συνιδιοκτησίας. Λάθος ή μη αναγραφή θεωρείται 100% ιδιοκτησία για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.
Όροφος ακινήτου. Μη συμπλήρωση ή λανθασμένη καταχώρηση οδηγεί στον υπολογισμό με τον υψηλότερο συντελεστή (6ος όροφος).
Ηλικία ακινήτου. Πρέπει να αναγράφεται το έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας, όχι το έτος αποπεράτωσης. Η παλαιότητα μειώνει τη φορολογητέα αξία.
Βήματα για διορθώσεις στο Ε9
Είσοδος στο myAADE
Χρήση προσωπικών κωδικών για πρόσβαση στην ψηφιακή πύλη.
Επιλογή έτους και δημιουργία δήλωσης
Επιλέγετε το έτος υποβολής (2027).
Από την αρχική σελίδα επιλέγετε Δημιουργία δήλωσης Ε9 για τροποποιήσεις.
Εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή ακινήτου
Πίνακας 1: Κτίσματα και οικόπεδα
Πίνακας 2: Γήπεδα
Συμπλήρωση υποχρεωτικών στοιχείων
Τετραγωνικά μέτρα
Είδος εμπράγματου δικαιώματος
Ποσοστό συνιδιοκτησίας
Γεωγραφικός εντοπισμός μέσω νομού, δημοτικού διαμερίσματος, δρόμου ή χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας
Μεταβολή ακινήτου
Τροποποιείτε μόνο τα στοιχεία που χρειάζονται αλλαγή.
Υποχρεωτικά στοιχεία ανά έτος
Από 2013: Αριθμός παροχής ρεύματος σε κτίσματα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
Από 2014: Στοιχεία συμβολαίων (αριθμός, ημερομηνία, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης, ημερομηνία θανάτου κ.ά.
Αποθήκευση και προεπισκόπηση
Κάθε ενέργεια αποθηκεύεται προσωρινά.
Ελέγχετε την προεπισκόπηση περιουσιακής κατάστασης πριν την οριστική υποβολή.
Οριστική υποβολή
Επιλέγετε Οριστική υποβολή δήλωσης Ε9.
Δυνατότητα μεταφοράς της δήλωσης στο επόμενο έτος.