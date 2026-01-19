Διορθώσεις Ε9: Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι πριν τον νέο ΕΝΦΙΑ - Άνοιξε η πλατφόρμα

Για διορθώσεις στο Ε9 οι φορολογούμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ myAADE

Οι φορολογούμενοι έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους πριν φτάσει ο λογαριασμός του νέου ΕΝΦΙΑ, αποφεύγοντας υψηλές επιβαρύνσεις.

Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για το 2027

Από σήμερα, 19 Ιανουαρίου, η πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2027 είναι διαθέσιμη.

Προθεσμία για διορθώσεις και μεταβολές: μέχρι 31 Ιανουαρίου .

Η είσοδος γίνεται με προσωπικούς κωδικούς στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, myAADE.

Γιατί οι διορθώσεις είναι σημαντικές

Λάθη στο Ε9 μπορεί να φουσκώσουν τον ΕΝΦΙΑ έως και 90%, ειδικά όταν αφορούν:

Τετραγωνικά βοηθητικών χώρων (αποθήκες, υπόγεια, πάρκινγκ) που φορολογούνται με έκπτωση 90% .

Ημιτελή κτίσματα , με έκπτωση 60% .

Εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία). Λάθος καταχώρηση σημαίνει πλήρη κυριότητα και πλήρη φόρο στον ιδιοκτήτη.

Ποσοστό συνιδιοκτησίας . Λάθος ή μη αναγραφή θεωρείται 100% ιδιοκτησία για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Όροφος ακινήτου . Μη συμπλήρωση ή λανθασμένη καταχώρηση οδηγεί στον υπολογισμό με τον υψηλότερο συντελεστή (6ος όροφος).

Ηλικία ακινήτου. Πρέπει να αναγράφεται το έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας, όχι το έτος αποπεράτωσης. Η παλαιότητα μειώνει τη φορολογητέα αξία.

Βήματα για διορθώσεις στο Ε9