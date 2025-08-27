Νέα νίκη Τραμπ - H EE σχεδιάζει άρση όλων των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα

Η Κομισιόν, αρμόδια για θέματα εμπορικής πολιτικής, σχεδιάζει και «προνομιακούς» δασμούς για προϊόντα του αγροτικού και αλιευτικού τομέα

Ευρωπαϊκή Ενωση αναμένεται έως τα τέλη της εβδομάδας να καταθέσει νομοθετική πρόταση για την πλήρη κατάργηση των δασμών σε βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ικανοποιώντας μία από τις βασικές απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να προχωρήσει σε μείωση των αμερικανικών δασμών στις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους με γνώση των διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –η οποία είναι αρμόδια για θέματα εμπορικής πολιτικής– σχεδιάζει επίσης να προσφέρει «προνομιακούς» δασμούς σε επιλεγμένα προϊόντα του αγροτικού και αλιευτικού τομέα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Κομισιόν παραδέχεται ότι η εμπορική συμφωνία που διαμορφώνεται ευνοεί τις ΗΠΑ, ωστόσο θεωρεί πως είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστούν η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία «ισχυρή, αν και όχι τέλεια».

Η κίνηση αυτή γίνεται ενώ ο Τραμπ έχει απειλήσει με την επιβολή νέων δασμών και άλλων κυρώσεων σε χώρες που φορολογούν τις ψηφιακές υπηρεσίες – χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν η Ε.Ε. περιλαμβάνεται σε αυτές. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επικρίνει το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. που επηρεάζει τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ, όπως η Google και η Apple.

Η αυτοκινητοβιομηχανία στο προσκήνιο

Αυτή τη στιγμή, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά επιβαρύνονται με δασμό 27,5% κατά την εισαγωγή τους στις ΗΠΑ. Παρότι έχει ήδη επιτευχθεί μια εμπορική συμφωνία που προβλέπει μείωση των αμερικανικών δασμών στο 15% για σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα, ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει πως αυτό δεν θα ισχύσει για τα αυτοκίνητα εάν δεν υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία από την Ε.Ε. για την άρση των δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα.

Εφόσον η Ε.Ε. προχωρήσει με την πρόταση εντός του μήνα, τότε οι μειωμένοι δασμοί 15% για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου. Τα αυτοκίνητα συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τις ΗΠΑ, με μόνο τη Γερμανία να εξάγει αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αξίας 34,9 δισ. δολαρίων το 2024.

Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει τη διαδικασία, η Επιτροπή σκοπεύει να παρακάμψει την καθιερωμένη μελέτη επιπτώσεων –μια τυπική διαδικασία σε τέτοιες περιπτώσεις– σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.