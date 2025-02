Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δασμούς Τραμπ: Θα απαντήσουμε με αντίμετρα

Μήνυμα προς την Ουάσιγκτον ότι «οι αδικαιολόγητοι δασμοί» στην Ευρωπαϊκή Ενωση «δεν θα μείνουν αναπάντητοι» έστειλε πριν από λίγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαντώντας στην απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς (και) στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Διεμήνυσε εξάλλου ότι θα ενεργοποιηθούν αναλογικά αντίμετρα.

Και ενώ επίκειται η πρώτη της συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο Παρίσι, σήμερα το πρωί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη βαθιά λύπη της για την απόφαση των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι «οι δασμοί είναι φόροι – κακοί για τις επιχειρήσεις, χειρότεροι για τους καταναλωτές».

«Οι αδικαιολόγητοι δασμοί στην Ε.Ε. δεν θα μείνουν αναπάντητοι – θα ενεργοποιήσουν σταθερά και αναλογικά αντίμετρα» αναφέρει στη σχετική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν για να τονίσει ότι «η Ε.Ε. θα ενεργήσει για τη διαφύλαξη των οικονομικών της συμφερόντων. Θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μας».

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on European steel and aluminum exports.

The EU will act to safeguard its economic interests.

We will protect our workers, businesses and consumers ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2025