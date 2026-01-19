Ράλι κεφαλαίων στη θεσμική διαχείριση – Ισχυρές εισροές και αποδόσεις το 2025

Με έντονα θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε το 2025 για την ελληνική αγορά θεσμικής διαχείρισης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάκαμψη του κλάδου και τη σαφή ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Η χρονιά χαρακτηρίστηκε από ισχυρή αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, υψηλές καθαρές εισροές και εξαιρετικές αποδόσεις σε βασικές κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων.

Υπό διαχείριση κεφάλαια 49,07 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο τέλος του 2025 στα 49,07 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,15% σε τριμηνιαία βάση και 24,91% σε ετήσια βάση. Η άνοδος ήταν σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αντικατοπτρίζοντας το βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα στις αγορές.

Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες. Το συνολικό ενεργητικό των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 στα 29,44 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 33,1% από την αρχή του έτους.

Τα ενεργητικά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. βάσει του ν. 4099/2012 διαμορφώθηκαν στα 22,68 δισ. ευρώ, ενώ οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ευρωπαϊκής έδρας έφθασαν τα 6,75 δισ. ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακή ετήσια άνοδο 58%.

Καθαρές εισροές άνω των 5 δισ. ευρώ

Οι καθαρές εισροές κεφαλαίων παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και το τέταρτο τρίμηνο, φθάνοντας τα 962 εκατ. ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση ανήλθαν συνολικά στα 5,19 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνθηκε στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., οι οποίοι προσέλκυσαν 2,97 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,31 δισ. ευρώ σε Target Maturity Funds. Η τάση αυτή αποτυπώνει τη στροφή των επενδυτών σε προϊόντα με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ταμειακών ροών. Σημαντικές εισροές καταγράφηκαν επίσης στους Ομολογιακούς Ελλάδας, στους Σύνθετους Ειδικού Τύπου, στους Μικτούς και στους Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας.

Ενίσχυση της ESG αγοράς

Στο πεδίο των βιώσιμων επενδύσεων, η ελληνική αγορά αριθμούσε στο τέλος του 2025 52 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Άρθρου 8, με συνολικό ενεργητικό 2,51 δισ. ευρώ. Τα ESG προϊόντα καλύπτουν πλέον ευρύ φάσμα κατηγοριών, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας στη θεσμική διαχείριση.

Εντυπωσιακές αποδόσεις σε μετοχικά και μικτά χαρτοφυλάκια

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα των αποδόσεων το 2025. Οι Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη κατέγραψαν απόδοση 51,01%, ενώ οι Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας σημείωσαν κέρδη 45,59%. Θετικές επιδόσεις παρουσίασαν επίσης οι Μετοχικοί Αναπτυσσομένων Αγορών, Ευρωζώνης και Διεθνείς.

Οι Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν μέση απόδοση 14,43%, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική εικόνα του κλάδου.

Asset Management: Κεφάλαια 12,8 δισ. ευρώ

Στον τομέα του Asset Management, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στα 12,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,24% σε τριμηνιαία βάση και 21,83% από την αρχή του έτους, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Παράλληλα, το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων διαμορφώθηκε στα 899 εκατ. ευρώ, με πάνω από 600 εκατ. ευρώ να αφορούν επενδύσεις Private Equity.

Α.Ε.Ε.Α.Π.: Στα 5,93 δισ. ευρώ οι επενδύσεις σε ακίνητα

Θετική παραμένει και η εικόνα στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα να ανέρχεται, βάσει στοιχείων της 30ής Ιουνίου 2025, στα 5,93 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,53% σε ετήσια βάση.

Ισχυρή αφετηρία για το 2026

Συνολικά, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η ελληνική αγορά θεσμικής διαχείρισης εισέρχεται στο 2026 με ισχυρές βάσεις, αυξημένη επενδυτική εμπιστοσύνη και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ενισχύοντας τον ρόλο της ως βασικού μηχανισμού διοχέτευσης κεφαλαίων και αποταμιεύσεων στην ελληνική οικονομία.