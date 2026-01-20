Pantelakis Securities: Θετική στάση για τα ελληνικά διυλιστήρια – Top pick η Motor Oil

Η άνοδος των περιθωρίων διύλισης, ως αποτέλεσμα τόσο των κυρώσεων που σχετίζονται με τη Ρωσία όσο και των αυξημένων διακοπών λειτουργίας διυλιστηρίων διεθνώς, οδηγεί την Pantelakis Securities στη διατήρηση θετικής στάσης για τον κλάδο των ελληνικών διυλιστηρίων.

Όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, τα περιθώρια αναμένεται να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω της περιορισμένης προσφοράς και των καθυστερήσεων στην προσθήκη νέας δυναμικότητας παγκοσμίως.

Αναβάθμιση για HelleniQ Energy – Σταθερά κορυφαία επιλογή η Motor Oil

Στο πλαίσιο αυτό, η Pantelakis Securities:

Αναβαθμίζει τη σύσταση για τη HelleniQ Energy σε «αύξηση θέσεων» από «ουδέτερη» , αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 10 ευρώ από 9,2 ευρώ .

Διατηρεί ως κορυφαία επιλογή (top pick) τη Motor Oil, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «overweight», ενώ αναπροσαρμόζει ανοδικά την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ από 31,7 ευρώ.

Ελκυστικό το επενδυτικό αφήγημα του κλάδου

Σύμφωνα με την ανάλυση, το επενδυτικό story των ελληνικών διυλιστηρίων παραμένει ελκυστικό, με αυξανόμενη έμφαση πλέον στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην ποιότητα των ταμειακών ροών.

Η HelleniQ Energy επανέρχεται στο επενδυτικό ραντάρ με πιο ισορροπημένο επιχειρηματικό προφίλ, ενώ η Motor Oil συνεχίζει να ξεχωρίζει χάρη:

στην ελκυστική αποτίμηση,

στη λειτουργική υπεροχή,

στις ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές και

στις υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Περιθώρια διύλισης πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο έως το 2026

Η Pantelakis Securities εκτιμά ότι τα περιθώρια διύλισης θα διατηρηθούν πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο και το 2026, πριν αρχίσουν να αποκλιμακώνονται πιο ομαλά από το 2027.

Οι αγορές παραμένουν «σφιχτές», με:

αποθέματα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα,

συνεχιζόμενες διαταραχές από τη Ρωσία,

περιορισμένη άμεση προσφορά νέας δυναμικότητας.

Παρότι προβλέπεται αύξηση της παγκόσμιας καθαρής δυναμικότητας διύλισης κατά 0,4–0,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως την περίοδο 2025–2026, οι καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας νέων μονάδων περιορίζουν την ταχεία αποκλιμάκωση των περιθωρίων.