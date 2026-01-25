Αλ. Εξάρχου: Συνάντηση με τον σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ Μιχάλη Κράτσιο με επίκεντρο την ενέργεια

Συζήτησαν για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και την σημασία της μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προς την βόρεια Ευρώπη

Στο Νταβός ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου συναντήθηκε με τον κ. Μιχάλη Κράτσιο (Michael Kratsios), σύμβουλο του πρόεδρου Τραμπ και διευθυντή του Γραφείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, παρουσία της Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρίας Kimberly Guilfoyle.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο USA House, το οποίο δέσποζε στο οδό Promenade, όπου και βρίσκονταν τα περίπτερα των περισσοτέρων χωρών και των μεγάλων πολυεθνικών.

Συζήτησαν για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και την σημασία της μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προς την βόρεια Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για την γεωπολιτική θέση της χώρας μας.

Ως σύμβουλος του πρόεδρου Τραμπ και διευθυντής του Γραφείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, ο κ. Κράτσιος εποπτεύει την πολιτική των ΗΠΑ στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας, με προτεραιότητα στις νέες εκθετικές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το quantum computing, η πυρηνική ενέργεια και η βιοτεχνολογία.

Ο Όμιλος AKTOR, μέσω της ATLANTIC SEE LNG TRADE (στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%) έχει υπογράψει μακροχρόνια συμφωνία αγοραπωλησίας με την αμερικανική εταιρεία Venture Global για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και Μνημόνια Κατανόησης με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σε αυτές σημαντικών ποσοτήτων LNG.

Πρόκειται για την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG με προμηθευτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα ενεργειακά χρονικά της Ελλάδας, σε μια συγκυρία που σηματοδοτεί τη δυναμική ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.