Πόσο "τιμολογεί" ο Θεοδωρόπουλος την ΔΕΛΤΑ

Στον δέκατο μήνα μπαίνει η περίοδος αναζήτησης αγοραστή για την ΔΕΛΤΑ Τροφίμων, από το CVC Capital.



Oι επιτελείς του fund έχουν θέσει τον πήχη στα 300 εκατ. ευρώ -ποσό που θεωρείται απαγορευτικό για μία επιχείρηση που "παράγει" κέρδη προ φόρων (κ.λ.π ) μόλις 18,5 εκατ. (από 20 εκατ. το 2023) με πωλήσεις 291,5 (από 274,6 εκατ. το 2023) και με ελάχιστη παρουσία στις διεθνείς αγορές- όταν για το greek yogurt και την feta γίνεται ένας...χαμός.



Γνωστό πως για την εταιρεία είχε ενδιαφερθεί ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος -δίνοντας 160 εκατ.- ποσό που επίσης είχε θεωρηθεί υψηλό από έμπειρους deal makers της αγοράς.



Ο (και ) πρόεδρος του ΣΕΒ πρόσφερε εννέα φορές το ebitda, έχοντας κατά νου να εξαγοράσει την ΔΕΛΤΑ μέσω της ΜΕΒΓΑΛ (όπου διατηρεί μειοψηφικό ποσοστό) για να δημιουργήσει έναν "εθνικό πρωταθλητή" που θα διέθετε και παρουσία σε διεθνείς αγορές.



Το deal, με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο ως γνωστόν δεν έγινε -κάποιες δεύτερες επαφές και με άλλους επιχειρηματίες επίσης δεν απέδωσαν- με τους επιτελείς του fund να μην φαίνεται πως έχει αναπροσαρμόσει το τίμημα που ζητά.

Όμως, ο χρόνος δουλεύει υπέρ των ανταγωνιστών (Ελληνικά Γαλακτοκομεία/Ολυμπος-αφοί Σαράντη- ΚΡΙ -ΚΡΙ οικογένεια Τσινάβου- ΜΕΒΓΑΛ- Μαίρη Χατζάκου) δίχως να διαφαίνεται ενδιαφερόμενος να αναλάβει τόσο υψηλό κόστος εξαγοράς.