Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Τα 3 προαπαιτούμενα για μία ανταγωνιστική και εξωστρεφή Ελλάδα

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και CEO Bespoke SGA Holdings Α.Ε., Σπύρος Θεοδωρόπουλος, παρουσίασε το όραμά για μία παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική Ελλάδα στο πλαίσιο του FORTUNE GREECE CEO Initiative Forum 2025 που πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής, σε συνεργασία με την Tsomokos Communications. Η συζήτηση με την Αναστασία Παρετζόγλου, Executive Chair του Fortune Greece, έθεσε στο επίκεντρο τις στρατηγικές του ΣΕΒ για τον μετασχηματισμό της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε τη σημασία της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας για τις επιχειρήσεις στην εποχή των μεγάλων αλλαγών, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, αλλά ούτε και σημεία ακινησίας. Αντλώντας παραδείγματα από τον όμιλο BESPOKE, παρουσίασε τις απαραίτητες αρετές, όπως ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και επιμονή στη δημιουργία αξίας και επενδύσεων για μακροπρόθεσμη προοπτική.

Επεσήμανε ακόμη πώς η Ελλάδα κατάφερε να επιλύσει το δημοσιονομικό της πρόβλημα, ωστόσο απαιτείται αλλαγή νοοτροπιών, εγκατάλειψη του λαϊκισμού και υιοθέτηση σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να διασφαλιστεί ότι η πρόοδος θα ωφελήσει το σύνολο της κοινωνίας.

Στρατηγικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒ υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ καταγράφονται και οι προκλήσεις της δικαιοσύνης και της δυσκίνητης διοίκησης που αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και την επιχειρηματική δράση. Ο ηγέτης οφείλει να δημιουργεί νόημα μέσα στην αβεβαιότητα, να συνδέει το διεθνές όραμα με την ελληνική πραγματικότητα και να ενθαρρύνει την αλλαγή ως πηγή κοινωνικής και επιχειρηματικής αναγέννησης, τόνισε ο κ. Θεοδωρόπουλος.