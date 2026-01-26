Αυξήσεις μισθών για 1 εκατ. εργαζόμενους: Πώς μειώνεται ο φόρος και ποιοι κερδίζουν έως 5.800 ευρώ

Σε πλήρη εφαρμογή οι νέες φορολογικές κλίμακες – Αναλυτικά παραδείγματα για νέους, οικογένειες και πολύτεκνους

Εβδομάδα αυξήσεων στους μισθούς περίπου ενός εκατομμυρίου εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι η τρέχουσα, καθώς τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης εισοδήματος.

Στην πράξη, οι αλλαγές μεταφράζονται σε μειωμένη μηνιαία παρακράτηση φόρου, γεγονός που οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση των καθαρών αποδοχών, με άμεσο και ορατό όφελος στην τσέπη των εργαζομένων.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ήδη δει τις αυξήσεις, καθώς οι αποδοχές τους προπληρώνονται για τον μήνα εργασίας.

Η φορολογική μεταρρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, και ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, χαρακτηρίζεται από το υπουργείο ως:

η μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων από τη Μεταπολίτευση και μετά.

Οι νέες κλίμακες προβλέπουν:

μειώσεις φορολογικών συντελεστών από 2 έως 8 ποσοστιαίες μονάδες ,

μειώσεις έως και 22 μονάδες για πολύτεκνους ,

σημαντικές ελαφρύνσεις για νέους εργαζόμενους και οικογένειες με παιδιά.

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το όφελος

Η τελική αύξηση στις καθαρές αποδοχές εξαρτάται από:

το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων την ηλικία του εργαζομένου

Κυρίως ευνοούνται:

η μεσαία τάξη ,

οι οικογένειες με παιδιά ,

οι νέοι έως 30 ετών.

Ποιοι ωφελούνται συνολικά

Από τις αλλαγές επηρεάζονται θετικά περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, μεταξύ των οποίων:

μισθωτοί ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

συνταξιούχοι

ελεύθεροι επαγγελματίες

αγρότες

Δημοσιονομικό κόστος:

1,2 δισ. ευρώ το 2026

1,6 δισ. ευρώ το 2027

1,53 δισ. ευρώ από το 2028 και μετά

Αναλυτικά οι νέες φορολογικές κλίμακες

1️⃣ Μειώσεις συντελεστών για εισοδήματα 10.000 – 40.000 ευρώ

Εισόδημα Παλαιός συντελεστής Νέος 10.000 – 20.000 € 22% 20% 20.000 – 30.000 € 28% 26% 30.000 – 40.000 € 36% 34%

2️⃣ Νέα κλίμακα για υψηλότερα εισοδήματα

39% για εισοδήματα 40.000 – 60.000 €

44% για εισοδήματα άνω των 60.000 €

Πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά

3️⃣ Κλίμακα 10.000 – 20.000 ευρώ

Τέκνα Συντελεστής Χωρίς τέκνα 20% 1 παιδί 18% 2 παιδιά 16% 3 παιδιά 9%

4️⃣ Πολύτεκνοι (4+ τέκνα)

➡ Μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ

5️⃣ Κλίμακα 20.000 – 30.000 ευρώ

Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

1 παιδί → 24%

2 παιδιά → 22%

3 παιδιά → 20%

4 παιδιά → 18%

5 παιδιά → 16% κ.ο.κ.

Ειδικές παρεμβάσεις για νέους

✔ Νέοι έως 25 ετών

Μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ

✔ Νέοι 26–30 ετών

Συντελεστής 9% για εισοδήματα 10.000 – 20.000 ευρώ

Παραδείγματα πραγματικών αυξήσεων

? Αυξήσεις για νέους εργαζόμενους

25χρονη με καθαρό μισθό 980 €

→ αύξηση 91 € / μήνα

→ ετήσιο όφελος 1.283 €

24χρονος στον κλάδο πληροφορικής (1.250 €)

→ αύξηση 177 € / μήνα

→ όφελος 2.483 € ετησίως

29χρονος στον τουρισμό (1.500 €)

→ αύξηση 100 € / μήνα

→ όφελος 1.400 € ετησίως

? Αυξήσεις για οικογένειες με παιδιά

Μισθωτός με 1 παιδί – 1.510 €

→ +43 € / μήνα

→ 600 € ετησίως

Μισθωτός με 2 παιδιά – 1.526 €

→ +64 € / μήνα

→ 900 € ετησίως

→ έως 1.800 € για ζευγάρι

Ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων με 2 παιδιά

→ 125 € μηνιαίο όφελος

→ 1.500 € ετησίως

? Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι

Τρίτεκνο ζευγάρι

→ +214 € τον μήνα

→ 3.000 € ετησίως

Πολύτεκνο ζευγάρι

→ +433 € τον μήνα

→ 5.780 € ετήσιο όφελος

Τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Η φορολογική ελάφρυνση για ατομικές επιχειρήσεις και αγρότες θα φανεί με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογικού έτους 2026, τον Μάρτιο του 2027.