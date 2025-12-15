Eurobank: Ετοιμάζει δύο συναλλαγές SRT για εταιρικά και ναυτιλιακά δάνεια

Δύο σημαντικές συναλλαγές μεταφοράς κινδύνου (Significant Risk Transfer – «SRT») ετοιμάζει η Eurobank, σύμφωνα με πηγές με γνώση επί του θέματος που επικαλείται το Bloomberg.

Η ελληνική τράπεζα συνεργάζεται με την Alvarez & Marsal για τις πιθανές συναλλαγές, εκ των οποίων η μία αφορά εταιρικά δάνεια ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα πάντοτε με τις πηγές του Bloomberg, η δεύτερη συναλλαγή αφορά ναυτιλιακά δάνεια. Οι όροι των συναλλαγών ενδέχεται να αλλάξουν μετά από συζητήσεις με επενδυτές. Εκπρόσωποι της Eurobank και της Alvarez & Marsal αρνήθηκαν να σχολιάσουν στο Bloomberg.

Οι SRT επιτρέπουν στις τράπεζες να ασφαλίζουν τα δάνεια έναντι αθέτησης πληρωμών, με πώληση τίτλων συνδεδεμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά ταμεία και hedge funds.

Οι τράπεζες χρησιμοποιούν αυτές τις συναλλαγές για να ενισχύσουν τους δείκτες φερεγγυότητας τους και να απελευθερώσουν κεφάλαια που διαφορετικά θα χρησιμοποιούσαν για να καλύψουν κανονιστικές απαιτήσεις. Μια τράπεζα συνήθως αποκτά προστασία από αθέτηση πληρωμών για το 5% έως 15% των χαρτοφυλακίων της.

Η αγορά SRT αναμένεται να διπλασιαστεί σε μέγεθος τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Man Group. Η ABN Amro Bank, η Banco Santander και η UniCredit είναι μεταξύ των τραπεζών που έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει τέτοιες συναλλαγές.