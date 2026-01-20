Macron: Η Ευρώπη προτιμά τον σεβασμό από τους «νταήδες»

«Μπορεί να είμαστε αργοί, αλλά είμαστε προβλέψιμοι και λειτουργούμε με κράτος δικαίου»

«Ο κόσμος μετακινείται προς μια τάξη πραγμάτων χωρίς κανόνες και χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

«Πρόκειται για μια μετατόπιση προς έναν κόσμο όπου το διεθνές δίκαιο καταπατάται και όπου ο μόνος νόμος που φαίνεται να μετρά είναι αυτός του ισχυρότερου», είπε ο Macron, προσθέτοντας ότι «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» επανεμφανίζονται στη διεθνή σκηνή.

Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ευρώπη, παρά τις αργές διαδικασίες της, παραμένει προβλέψιμη και βασισμένη στο κράτος δικαίου, κάτι που -όπως σημείωσε- αποτελεί πλεονέκτημα στη σημερινή διεθνή συγκυρία.

«Μπορεί να είμαστε αργοί, αλλά είμαστε προβλέψιμοι και λειτουργούμε με κράτος δικαίου», ανέφερε.

«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο», ανέφερε ο Macron και -μιλώντας στα αγγλικά- δήλωσε ότι «δεν έχει νόημα να απειλούνται σύμμαχοι με δασμούς» και ότι η Ευρώπη «προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες (σ.σ.: bullies)».

Στην ίδια τοποθέτηση πρόσθεσε ότι η Ευρώπη «προτιμά την επιστήμη από τις θεωρίες συνωμοσίας» και «το κράτος δικαίου από τη βαρβαρότητα», εντάσσοντας τις δηλώσεις του στο ευρύτερο μήνυμα που εκπέμπει από το Νταβός για την ανάγκη διατήρησης των κανόνων και της προβλεψιμότητας στη διεθνή τάξη.

Πρόσθεσε ότι η Ε.Ε. θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση να χρησιμοποιήσει τον Μηχανισμό Αντιεξαναγκασμού (το λεγόμενο «μπαζούκα») ακόμη και απέναντι στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «παράλογο», αλλά πιθανό στο σημερινό περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης.

Στην ίδια παρέμβαση, τόνισε ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει επαρκείς ιδιωτικές επενδύσεις και ότι απαιτούνται περισσότερες κινεζικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Επανέλαβε επίσης τη δέσμευση της Γαλλίας και των ευρωπαϊκών θεσμών να εργαστούν το 2026 για μια ισχυρότερη Ευρώπη.

Ο Macron έκανε έκκληση για ενότητα και αντίσταση σε μια παγκόσμια τάξη που διαμορφώνεται από όσους «θεωρούν ότι έχουν τη μεγαλύτερη φωνή».

Προειδοποίησε ότι ο κατακερματισμός και οι λογικές ισχύος απειλούν τη διεθνή σταθερότητα και κάλεσε τους εταίρους να μη δεχθούν μια διεθνή τάξη στην οποία οι κανόνες και το διεθνές δίκαιο παραμερίζονται προς όφελος των ισχυρότερων παικτών.