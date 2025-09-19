Eureporter: Από τις σημαντικότερες τραπεζικές συναλλαγές στη Νότια Ευρώπη το deal Credia - HSBCMalta

Η συμφωνία της ελληνικής CrediaBank για την απόκτηση του 70,03% των μετοχών της HSBC Malta έναντι 200 ​​εκατομμυρίων ευρώ σηματοδοτεί μια από τις σημαντικότερες τραπεζικές συναλλαγές στη Νότια Ευρώπη τα τελευταία χρόνια επισημαίνει άρθρο στο eureporter.co.

Η συμφωνία, η οποία αποτιμά την μαλτέζικη τράπεζα στα 286 εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζει τόσο την αποφασιστικότητα της HSBC να αποσυρθεί από τις μικρότερες ευρωπαϊκές αγορές όσο και την ικανότητα της CrediaBank να εξασφαλίσει εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

Η τιμή καταδεικνύει την έντονη διαπραγματευτική δύναμη της Διευθύνουσας Συμβούλου της CrediaBank, Ελένης Βρεττού, και του βασικού επενδυτή της τράπεζας, Thrivest Holding. Με λιγότερο από 0,5 φορές την απτή λογιστική αξία, η συναλλαγή αντιπροσωπεύει μια μεγάλη έκπτωση σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ομολόγους της. Για την HSBC, η επιθυμία εξόδου από τη Μάλτα αντανακλά μια ευρύτερη στρατηγική περικοπών: την τελευταία δεκαετία, ο γίγαντας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει περιορίσει τις δραστηριότητές του στις περιφερειακές αγορές της ΕΕ για να επικεντρωθεί στην Ασία, τον κύριο μοχλό κέρδους του.

Η συμφωνία θα απαιτήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεδομένης της συστημικής σημασίας της HSBC Μάλτας. Με περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία, 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις και μερίδιο αγοράς 24%, η τράπεζα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειστής στη Μάλτα. Οι εποπτικές αρχές της ΕΚΤ θα επιδιώξουν να αξιολογήσουν εάν η CrediaBank μπορεί να διατηρήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την εμπιστοσύνη των πελατών και τη συμμόρφωση με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της ΕΕ.

Για τη Μάλτα, η κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών Κλάιντ Καρουάνα πιέζουν εδώ και καιρό για μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε έναν συγκεντρωμένο τραπεζικό τομέα που κυριαρχείται από μόνο τρία ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη δει την είσοδο νέων ανταγωνιστών, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της τοπικής ψηφιακής τράπεζας MeDirect από την AnaCap, η οποία σηματοδότησε την όρεξη των επενδυτών για περιουσιακά στοιχεία τραπεζών της Μάλτας. Η είσοδος της CrediaBank ενισχύει τώρα αυτή τη δυναμική και θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τις επιλογές δανεισμού για καταναλωτές και ΜΜΕ.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει επίσης τον επιχειρηματικό πνεύμα και τον δυναμισμό της CrediaBank. Έχοντας ενσωματώσει με επιτυχία την HSBC Greece στο παρελθόν, η τράπεζα φέρνει τώρα την ίδια ενέργεια στη Μάλτα. Αυτό το πνεύμα θα μπορούσε να αποτελέσει καλό οιωνό όχι μόνο για τους τοπικούς πελάτες, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από τις διευρυμένες ψηφιακές υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα, αλλά και για τους μετόχους μειοψηφίας. Κάποιοι μπορεί να επιλέξουν να μην προσφέρουν τις μετοχές τους στην υποχρεωτική προσφορά και θα μπορούσαν να βρουν μακροπρόθεσμη αξία σε μια αναζωογονημένη τράπεζα υπό νέα ιδιοκτησία.

Εξίσου σημαντικός είναι ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία έχει χειριστεί ομαλά από την κυβέρνηση της Μάλτας και τις ρυθμιστικές αρχές. Από τις πρώτες διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα έως τη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, η συναλλαγή εξελίχθηκε χωρίς να διαταραχθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς. Η CrediaBank, από την πλευρά της, ενήργησε με διαφάνεια στην αντιμετώπιση ερωτημάτων και κατηγοριών, επιδιώκοντας να καθησυχάσει τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η εξαγορά βασίζεται σε υγιή θεμελιώδη στοιχεία και σε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση προς τη Μάλτα.

Εάν εγκριθεί, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, με την CrediaBank να δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό και τα υποκαταστήματα της HSBC Malta για τουλάχιστον δύο χρόνια. Για το τραπεζικό τοπίο της Ευρώπης, η εξαγορά αποτελεί ένα ακόμη σημάδι διασυνοριακής ενοποίησης σε επίπεδο μεσαίας αγοράς—καλύπτοντας τα κενά που άφησαν οι παγκόσμιοι δανειστές που αποσύρθηκαν από μικρότερες δικαιοδοσίες και αναδιαμορφώνοντας την ισορροπία μεταξύ κλίμακας και τοπικής διαχείρισης.