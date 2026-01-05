FIR Αθηνών: Κατεπείγουσα έρευνα για το χθεσινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το χθεσινό «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας.

Ο Εισαγγελέας ανέθεσε την έρευνα στο Τμήμα Ηλεκτρονικού εγκλήματος, με στόχο να διακριβωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και εφόσον ισχύει ότι έγιναν παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, να εντοπίσει από πού προήλθαν.

Χρ. Δήμας: «Θα πέσουν κεφάλια»

«Δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων» επανέλαβε σήμερα Δευτέρα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας μιλώντας στην ΕΡΤ για το πρόβλημα που προκάλεσε «θόρυβο» σε πολλαπλές συχνότητες και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών.

«Άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, ενώ είναι σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση για απόδοση ευθυνών, ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα, ναι, θα πέσουν κεφάλια» απάντησε μάλιστα ο υπουργός στο σχετικό ερώτημα των δημοσιογράφων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, όπως και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Ο Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε ακόμη στο σχέδιο δράσης και εκσυχρονισμού «ώστε μέχρι το 2028 να έχουν εκσυγχρονιστεί όλα τα ζητήματα», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε πράγματι παλαιά συστήματα, αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους οκτώ μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς» είπε επίσης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.