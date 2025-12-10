Τα «κλειδιά» της πράσινης χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο κ. Ηλιάδης έκανε λόγο για έναν ολόκληρο κύκλο, που μπορεί να δώσει υπεραξία στις σύγχρονες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η αξία της πράσινης μετάβασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το πράσινο premium για την προσέλκυση κεφαλαίων συζητήθηκαν στη θεματική «Χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με πράσινο αποτύπωμα», στο στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώνει το ΤΜΕΔΕ.

Στ. Ηλιάδης (CrediaBank): Δίνουμε υπεραξία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης

«Στην CrediaBank πρεσβεύουμε, ως ένα πιστωτικό ίδρυμα με ωριμότητα, ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταλάβουν τί σημαίνει πράσινη μετάβαση, πώς επιδρά στις πωλήσεις τους, πώς επηρεάζει το κόστος ενέργειας, άρα και το κόστος παραγωγής για μια βιοτεχνική επιχείρηση, αλλά και πώς τα αντίστοιχα πιστοποιητικά μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στα ράφια μιας μεγάλης πολυεθνικής», είπε ο Στέλιος Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management Officer της CrediaBank, προσδιορίζοντας ένα από τα κεντρικά ζητούμενα σε σχέση με τις ΜμΕ, οι οποίες αποτελούν το 95% του επιχειρείν στη χώρα.

Ο κ. Ηλιάδης έκανε λόγο για έναν ολόκληρο κύκλο, που μπορεί να δώσει υπεραξία στις σύγχρονες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Αναδεικνύεις τι σημαίνει πράσινη μετάβαση, την εντάσσεις σε ένα επενδυτικό πλάνο για να έχεις απόδοση επί του κεφαλαίου και γρήγορη απόσβεση. Τέλος τη χρηματοδοτείς, με ένα χαμηλό χρηματοοικονομικό κόστος και μια εγγυοδοσία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα», περιέγραψε, σημειώνοντας ότι η CrediaBank διαθέτει διάφορα εργαλεία, προκειμένου να στηρίξει τις ΜμΕ.

Αναφερόμενος στο μνημόνιο συνεργασίας με φορείς της Δυτικής Μακεδονίας για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ο κ. Ηλιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει πρότυπο στρατηγικής και υλοποίησης και για άλλες περιοχές. «Για εμάς, κάθε οικονομική απόφαση έχει άμεση επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων. Η Δυτική Μακεδονία είχε οικονομική εξάρτηση από τον λιγνίτη, πολλοί άνθρωποι έμειναν χωρίς δουλειά. Έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο, μέσω επενδύσεων στην πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τις ενεργειακές κοινότητες», επισήμανε.

Ειδικότερα, για τον πρωτογενή τομέα, που βρίσκεται αυτή την περίοδο στην επικαιρότητα, ο κ. Ηλιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες όλων θα πρέπει να συγκλίνουν στη μετατροπή μιας αγροτικής παραγωγής του παρελθόντος σε σύγχρονα πρότυπα. «Είναι, μέσα από μεγάλη δυσκολία και ένταση, μια καλή ευκαιρία να επαναπροσδιοριστεί το μοντέλο της γεωργικής ανάπτυξης και μεταποίησης σε έναν πράσινο, βιώσιμο και αειφόρο κόσμο», κατέληξε.

Αλ. Κομνηνός (GHV): Επενδυτικά κεφάλαια 60-65 εκατ. ευρώ για την πράσινη και την κυκλική οικονομία

Συνολικά κεφάλαια της τάξεως των 60-65 εκατ. ευρώ θα επενδύσει σε βάθος περίπου τριετίας το Green Horizon Ventures Fund, που εστιάζει αποκλειστικά στην πράσινη και την κυκλική οικονομία, όπως είπε ο Αλέξης Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβουλος Green Horizon Ventures. Σήμερα, το fund βρίσκεται στην τελική φάση της συγκέντρωσης, έχοντας έτοιμο ένα σημαντικό pipeline προς επένδυση.

«Για εμάς το scalability είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν εννοούμε όμως απλά το να βάλουμε μια ιδέα ή επένδυση σε πολύ μεγάλη κλίμακα ή να χρηματοδοτήσουμε μια ιδέα-πυροτέχνημα, αλλά να βρούμε τεχνολογίες και λύσεις που πατάνε πάνω σε υφιστάμενες υποδομές και να προχωρήσουν πέρα από εκεί», εξήγησε, τονίζοντας πως με αυτή την προσέγγιση προστίθεται αξία και δημιουργούνται προϋποθέσεις καλύτερης αποεπένδυσης όταν έρθει η ώρα.

Ως προς τις δυσκολίες στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ο κ. Κομνηνός τις απέδωσε στο μικρό μέγεθος των ίδιων των επιχειρήσεων και στον κατακερματισμό της αγοράς. «Υπάρχει πληθώρα ιδεών και τεχνολογιών, αλλά κανείς να τις προτεραιοποιήσει», σχολίασε, προτείνοντας τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ενδιάμεσου φορέα, που θα αξιολογεί, θα προτεραιοποιεί και μετά θα φροντίζει για την πιστοποίηση αυτών των εταιρειών, ώστε να έρθουν εκεί να «κουμπώσουν» το κεφάλαιο και η χρηματοδότηση.