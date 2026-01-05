ΑΑΔΕ: Σχέδιο δράσης με 72.800 ελέγχους – Η ΔΕΟΣ και τα νέα ψηφιακά εργαλεία που μπαίνουν στη μάχη

Με 72.800 ελέγχους θα επιχειρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να περιορίσει εφέτος τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία, όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο που υπέγραψε ο Διοικητής Γιώργος Πιτσιλής.

Με αιχμή τη νέα ελεγκτική μονάδα «ΔΕΟΣ», τα νέα ψηφιακά εργαλεία (ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, ηλεκτρονικό πελατολόγιο κ.αλ.), αλλά και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός βάζει στο στόχαστρο όχι μόνο τις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026 αλλά και τις ύποπτες μεταβιβάσεις ακινήτων όπως και τις συναλλαγές χωρίς απόδειξη.

Στη λίστα και οι στοχευμένοι έλεγχοι με τους στόχους να επιλέγονται πλέον βάσει του συστήματος μοριοδότησης που εφαρμόζουν οι ελεγκτές και όχι τυχαία.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίνονται από τον επικεφαλής της Αρχής στους ελεγκτές, προτεραιότητα θα δοθεί σε πρόσφατες υποθέσεις, οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερη εισπραξιμότητα και τα στοιχεία τους είναι πρόσφατα.

Στο πλαίσιο αυτό:

Το 80% των ελέγχων από τους 26.000 συνολικούς πλήρεις και μερικούς πρέπει να αφορά υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας.

Από αυτό το ποσοστό, το 75% θα πρέπει να εστιάζει κατά προτεραιότητα στην τελευταία τριετία, για την οποία έχει ήδη λήξει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Οι νέοι έλεγχοι

Ειδικότερα, το ελεγκτικό σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει:

26.000 πλήρεις και μερικούς ελέγχους. Θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών.

Τα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι ΔΟΥ, οι Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα διενεργήσουν 25.400 μερικούς επιτόπιους ελέγχους με στόχο τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων θα πραγματοποιήσουν 18.000 στοχευμένους ελέγχους.

2.500 έλεγχοι θα γίνουν στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Έμφαση δίνεται στις αγοραπωλησίες ακινήτων, τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις γονικές παροχές.

Για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και «μαύρου» χρήματος οι φοροελεγκτές θα διεξάγουν 900 ειδικές έρευνες.

Στη μάχη η ΔΕΟΣ

Άμεση και αποτελεσματική δράση κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αναμένεται να προκύψει και από την δραστηριοποίηση της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), η οποία προέκυψε από την ενοποίηση βασικών ελεγκτικών τμημάτων της ΑΑΔΕ.

Η νέα Γενική Διεύθυνση αποτελεί έναν ενιαίο, ισχυρό και ευέλικτο επιχειρησιακό μηχανισμό με πανελλαδική εμβέλεια. Ενοποιεί βασικές ελεγκτικές δυνάμεις που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικές οργανωτικές δομές. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς.

Με βάση ανάλυση κινδύνου και τη δράση εξειδικευμένου προσωπικού, παρεμβαίνει οργανωμένα στους τομείς όπου εντοπίζονται αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας. Η νέα μονάδα θα πραγματοποιεί ψηφιακές διασταυρώσεις αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας, με ανάλυση μεγάλων δεδομένων και άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, συγκριτική αξιολόγηση και σκανάρισμα κάθε διαθέσιμου στοιχείου στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.