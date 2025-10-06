Η Davidson Kempner ανεβάζει κατηγορία την Credia Bank

Και μόνο η συμμετοχή της Davidson Kempner (Capital Management) στο όλο εγχείρημα προσέδιδε, εξ' αρχής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι

μία από τις σημαντικότερες εταιρείες διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων.



Με έδρα στη Νέα Υόρκη, και γραφεία σε Λονδίνο, Δουβλίνο, Χονγκ Κονγκ Μουμπάϊ, Σενζέν και Φιλαδέλφεια η DKCM έγινε ευρύτερα γνωστή στην εγχώρια αγορά ως προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό της Alpha Bank για την πώληση του Galaxy.



Η συμμετοχή ενός αξιόπιστου και τόσο εξειδικευμένου παίκτη, στον τομέα των τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, καθιστούσε, εκ προοιμίου επιτυχή την έκβαση, κάτι που καταδείχθηκε μέσω της απευθείας έκδοσης ομολογιών συνδεδεμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (Credit Linked Notes).



Τι επιτεύχθηκε μέσω της σχετικής διαδικασίας; κατ' αρχήν μείωση σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (δλδ το γινόμενο των συνολικών στοιχείων ενεργητικού μιας τράπεζας και των αντίστοιχων συντελεστών κινδύνου) κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ, συνακόλουθα αύξηση των υψηλότερης ποιότητας κεφαλαίων (Common Equity Tier 1) κατά 70 μονάδες βάσης.



Πρακτικά βελτιώθηκε, το ποιοτικό σκέλος των κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται "μαξιλάρι" για θετική πιστωτική επέκταση/ανάπτυξη.



Το σημαντικό είναι πως αυτή η βελτίωση επιτεύχθηκε χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, απίσχναση της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων (dilution). Αντιθέτως η θέση τους ενισχύεται, μέσω οργανικών κινήσεων.



Τι σημαίνει όμως επενδυτικά για την Credia Bank η συμμετοχή της DKCM; Πως η διοίκηση της τράπεζας μπορεί να απευθυνθεί, πλέον, με αξιώσεις σε ένα ευρύτερο διεθνές κοινό, να προσελκύσει funds που ούτε έξω από την πόρτα της "παλιάς Τράπεζας Αττικής" δεν θα περνούσαν (όπως χαρακτηριστικά μας εξήγησε παράγων επενδυτικού χαρτοφυλακίου).



Σύμφωνα με την Ελένη Βρεττού ένας CET1 στο 11% (από 10,4% στο πρώτο 6μηνο του 2025) είναι εφικτός, καθώς η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας αναφέρεται ( * ) σε πιστωτική επέκταση ενός ( 1 ) δισ. ευρώ.



Επί του παρόντος, η Credia Bank ενημερώνει τα business plans και προχωρά με γοργούς ρυθμούς το rebranding σε όλο το δίκτυο των 65 καταστημάτων της. Οι νέοι στόχοι θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στον Οκτώβριο, όταν θα είναι έτοιμα τα business plans τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Μάλτα.



( * ) σύμφωνα με την ενημέρωση των αναλυτών, για τα αποτελέσματα του δεύτερου 3μηνου).