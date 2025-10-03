Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ

Συνεδριάζει σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ένα εκ των βασικών θεμάτων να είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η έγκριση του πληροφοριακού δελτίου της δημόσιας πρότασης του Euronext για την ΕΧΑΕ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναμένεται να εγκρίνει το πληροφοριακό δελτίο για τη δημόσια πρόταση, η οποία προβλέπει την ανταλλαγή μετοχών με σχέση ανταλλαγής 20 κοινές μετοχές της ΕΧΑΕ για κάθε 1 νέα μετοχή της Euronext.

Η πρόταση αποτιμά τις μετοχές της ΕΧΑΕ στα 7,14 ευρώ, με την προσφορά αυτή να είναι βελτιωμένη έναντι των 6,90 ευρώ που είχε προτείνει αρχικά η Euronext. Επίσης, ισοδυναμούσε σε premium της τάξης του 19% από το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής πριν την ανακοίνωση της πρότασης (στις 30 Ιουνίου) και premium περίπου 27% σε σύγκριση με τη μέση σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή της μετοχής το τρίμηνο μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβλέπεται περίοδος αποδοχής έως 8 εβδομάδες, αν και δεν είναι γνωστό ακόμα εάν το διάστημα αυτό θα εξαντληθεί. Δεν αναμένεται να υπάρξει βελτιωμένη προσφορά.

Η ενδεχόμενη συνένωση με την ΕΧΑΕ εκτιμάται ότι θα προσέφερε σημαντικά οφέλη στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της, προσελκύοντας επενδύσεις και προσφέροντας πρόσβαση στις ενοποιημένες και προηγμένες υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης και post- trading της Euronext. Η συναλλαγή αυτή θα δημιουργούσε επίσης νέες προοπτικές ανάπτυξης και συνεργειών, θα υποστήριζε την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών μέσα από μια ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα και θα καθιστούσε την Ελλάδα αναπόσπαστο και σταθερό στοιχείο του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι η Euronext αποτελεί τη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη, διαχειριζόμενη περίπου το 25% της συνολικής δραστηριότητας cash διαπραγμάτευσης μετοχών, και λειτουργεί κεφαλαιαγορές σε σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα όπως το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, η Λισαβόνα, το Μιλάνο, το Όσλο και το Παρίσι. Η συνένωση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες των ελληνικών χρηματοοικονομικών αγορών να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 6 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της Euronext για την ΕΧΑΕ εκτιμάται ότι αντικατοπτρίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη της στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη δυναμική που προκύπτει από την περαιτέρω ενοποίηση των ελληνικών κεφαλαιαγορών στη ζώνη του ευρώ και τη βελτιωμένη πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές.

Οι ετήσιες λειτουργικές συνέργειες της συμφωνίας εκτιμώνται σε 12 εκατ. ευρώ έως το 2028, ενώ το σχετικό κόστος υλοποίησης υπολογίζεται σε 25 εκατ. ευρώ.