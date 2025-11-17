Οι εξελίξεις στα "ενεργειακά" φέρνουν( ; ) την DFC αντί του ΑΔΜΗΕ στον GSI

Στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής της ευρύτερης περιοχής, όπως την σχεδιάζει η διοίκηση της Ουάσιγκτον προωθούνται win win συμφωνίες μεταξύ κυβερνήσεων, ενεργειακών ομίλων, επενδυτικών funds με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την αναδιάταξη από πολιτικών μέχρι επιχειρηματικών συμφερόντων.



Η νέα "γεωγραφία" της περιοχής που καλύπτει από την Αραβική χερσόνησο, την ευρύτερη Μέση Ανατολή και εκτείνεται έως την Κασπία και τα Ουράλια -συμπεριλαμβάνει φυσικά την Ανατολική Μεσόγειο- με τα Ελληνο-Τουρκικά εκ των πραγμάτων ψηλά στην σχετική ατζέντα.



Μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό προβλέπεται η εξεύρεση λύσης για τον Great Sea Interconnector, δλδ το πολύπαθο έργο διασύνδεσης Κύπρου με Ισραήλ και Ελλάδα.



Μέχρι τώρα το "βάρος" της ελληνικής πλευράς το επωμίζεται- κατά κύριο λόγο- ο ΑΔΜΗΕ με τα λίγο ως πολύ γνωστά προβλήματα λόγω της αναθεωρητικής πολιτικής της Αγκυρας.

Σύμφωνα με παράγοντες -γνώστες του συγκεκριμένου σχεδιασμού- μία από τις λύσεις που προτείνονται είναι η απόσυρση από τον GSI του ΑΔΜΗΕ.

Θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, ειδικού σκοπού σχήμα ο Great Sea Interconnector, συστάθηκε τον Ιανουάριο 2024, ως φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου - Ισραήλ. Το σκέλος του έργου που αφορά στην κατασκευή της διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 2023 με στόχο την ενσωμάτωση της Κύπρου –του τελευταίου μη διασυνδεδεμένου κράτους- μέλους της ΕΕ– στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.



Εύσχημος τρόπος για να παρακαμφθούν οι γνωστές αντιδράσεις της Αγκυρας είναι να δοθεί διεθνής χαρακτήρας στο project -ξεκινώντας από τον φορέα/βασικό μέτοχο του έργου- δλδ την αντικατάσταση του Διαχειριστή από έναν αμερικανικών συμφερόντων φορέα.

Ο US International Development Finance Corporation -κάτι σαν την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ- που από την σύσταση του -ως Overseas Private Investment Corporation/το 1969 επί Ρίτσαρντ Νίξον- έχει την δικαιοδοσία να αναλαμβάνει overseas χρηματοδοτήσεις.

Σε έναν GSI υπό νέα σύνθεση με DFC από την αμερικανική πλευρά θα μπορούσε να συμμετάσχουν φορείς εταιρείες γαλλικών συμφερόντων (ήδη η Nexans έχει εύλογο ενδιαφέρον) όπως και σαουδαραβικών και άλλων.



Αλλωστε, διαβάζοντας κάποιος -λίγο πιο προσεκτικά- "πίσω" από τις δηλώσεις των αμερικανών παραγόντων, στο πλαίσιο της P-TEC - αλλά όχι μόνον- αντιλαμβάνεται πως το επόμενο διάστημα θα διαδραματισθούν εξελίξεις που θα άπτονται και των ευρύτερα εθνικών/πολιτικών συμφερόντων. Και πιθανότατα, όχι όλες όπως θα τις ήθελε η Αθήνα, που κατά γενική εκτίμηση των αναλυτών θα χρειαστεί να κάνει και αυτή υποχωρήσεις, όπως άλλωστε και η Αγκυρα.