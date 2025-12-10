ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Μείωση στα έσοδα 9,1% και καθαρά κέρδη 57,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 113,6 εκατ. ευρώ έναντι 125,1 εκατ. ευρώ

Στα 58 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο εννεάμηνο, αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σημειώνοντας μείωση 9,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στις 960 χιλ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025, έναντι 805 χιλ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 57 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 9,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα ανήλθαν στα 848 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, έναντι περίπου 185 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 57,7 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2025,\ έναντι 63,1 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 8,7% φθάνοντας τα 0,25 ανά μετοχή έναντι 0,27 την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.09.2025 ανέρχονταν στα 44,1 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.

Όμιλος

Την ίδια ώρα, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα στο εννεάμηνο 2025 ανήλθαν στα 344,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση 3,3% έναντι 356,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024. Για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 341,2 εκατ. ευρώ, έναντι 353 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024.

Τα ενοποιημένα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν για τον Όμιλο κατά 4,8% και ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ, έναντι 182,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2024, ενώ για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μειώθηκαν κατά 6,5% σε 166,4 εκατ. ευρώ από 178 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 6,8% σε 242,3 εκατ. ευρώ έναντι 260 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 244,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 7,8% σε σχέση με το αντίστοιχο του εννεαμήνου 2024 ποσού 264,8 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

• πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 379 χιλ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 2,6 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2024 και

• πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης πρόβλεψης ποσού 2,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024

Το ενοποιημένο EBIT μειώθηκε κατά 11,7% και ανήλθε στα 153,8 εκατ. ευρώ, έναντι 174,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024,με τις αποσβέσεις να αυξάνονται κατά 3% στα 88,5 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 155,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 13% έναντι 178,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 148,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,1% έναντι 163,6 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2024.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη περιόδου διαμορφώθηκαν στα 113,6 εκατ. ευρώ έναντι 125,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 115 εκατ. ευρώ έναντι 128,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024.

3ο Τρίμηνο 2025

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου στο 3ο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν στα 124,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 4,7% έναντι 131 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2024. Το έσοδο από ενοίκιο συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και του εσόδου από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθε στα 122,3 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καθώς και τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 2,4 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)το 3ο τρίμηνο του 2025 μειώθηκαν κατά 5,7% σε 89,5

εκατ. ευρώ έναντι 94,9 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2024. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 89,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 3ου τριμήνου του 2024 ύψους 97,5 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

• πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 131 χιλ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 2,3 εκατ. ευρώ για το 3ο τρίμηνο του 2024 και

• πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 74 χιλ. ευρώ έναντι αντίστοιχης πρόβλεψης ποσού 259 χιλ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2024

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 9,9% και ανήλθε στα 59,8 εκατ. ευρώ, έναντι 66,3 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2024, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 60 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 12,9% έναντι 68,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τρίμηνου.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη περιόδου το 3ο τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% έναντι 47,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 46,2 εκατ. ευρώ έναντι 49,9 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2024.