Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για τις έρευνες βυθού της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας GRITA 2

Στην προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας των ερευνών βυθού για τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας προχώρησαν οι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς της Ελλάδας και της Ιταλίας, ΑΔΜΗΕ και Terna.

Πρόκειται για τον πρώτο διαγωνισμό που διενεργείται στο πλαίσιο της νέας υποβρύχιας διασύνδεσης, με αντικείμενο τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τις γεωλογικές, γεωτεχνικές και μορφολογικές συνθήκες του θαλάσσιου πυθμένα μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Στόχος των ερευνών είναι ο καθορισμός της βέλτιστης υποθαλάσσιας όδευσης των καλωδίων και η διασφάλιση της μέγιστης τεχνικής αξιοπιστίας των υποβρυχίων εργασιών εγκατάστασης. Ο προϋπολογισμός για την εκπόνηση των ερευνών ανέρχεται σε 20,79 εκατ. ευρώ και η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική και τεχνική άποψη.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η διάρκεια για την ολοκλήρωση των εργασιών έχει οριστεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το έργο GRITA 2, αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των δικτύων Ελλάδας και Ιταλίας με μία νέα υποθαλάσσια διασύνδεση υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) ισχύος 1.000 MW, αμφίδρομης ροής και εκτιμώμενου συνολικού μήκους 240 χλμ. Η νέα διασύνδεση θα τριπλασιάσει τα σημερινά περιθώρια ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη γραμμή των 500 MW (GRITA) που λειτουργεί από το 2000.

Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία των δύο πλευρών για την ωρίμανση του ενεργειακού έργου, έχει επισφραγιστεί με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης τον περασμένο Μάιο, παρουσία των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Ιταλίας, Κ. Μητσοτάκη και Τζ. Μελόνι.

Μέχρι σήμερα έχουν επίσης ολοκληρωθεί οι μελέτες σκοπιμότητας του έργου, το οποίο έχει ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-E (TYNDP 2024) και είναι ενταγμένο στη 2η λίστα Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest and Projects of Mutual Interest) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν των ερευνών βυθού, ο ΑΔΜΗΕ και η Terna έχουν αναθέσει όλες τις μελέτες για τις αναγκαίες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών διαδικασιών, θα ακολουθήσει η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των εμπορικών απαιτήσεων του έργου, με σκοπό την προκήρυξη των κύριων διαγωνισμών για την κατασκευή των Σταθμών Μετατροπής και την προμήθεια των ηλεκτρικών καλωδίων.