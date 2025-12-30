Νέα τιμολόγια νερού από το 2026: Αυξήσεις στα πάγια και επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τη λειψυδρία

Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΕΕΥ) η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ για τα νέα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Οι αλλαγές συνοδεύονται από ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με στόχο τη θωράκιση της Αττικής απέναντι στη σοβαρότερη υδρολογική κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Τι αλλάζει στους λογαριασμούς

Σύμφωνα με την απόφαση, το πάγιο ύδρευσης αυξάνεται κατά 1 ευρώ τον μήνα, ενώ θεσπίζεται για πρώτη φορά πάγιο αποχέτευσης 1 ευρώ μηνιαίως, πλέον ΦΠΑ. Οι χρεώσεις κατανάλωσης παραμένουν αμετάβλητες σε όλες τις κλίμακες, περιορίζοντας τις επιπτώσεις για τα νοικοκυριά με χαμηλή και μεσαία κατανάλωση.

Παράλληλα, για τις οικονομικά ευάλωτες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες –δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνους και υπερήλικες– μηδενίζεται κάθε πάγια χρέωση, ενώ προβλέπονται μειωμένα τιμολόγια. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η κοινωνική στόχευση του μέτρου κρίθηκε αναγκαία, ώστε να απορροφηθούν οι επιβαρύνσεις από τις αυξήσεις στα πάγια.

Υδρολογική πίεση και ανάγκη επενδύσεων

Οι παρεμβάσεις στα τιμολόγια εντάσσονται σε ένα δυσμενές υδρολογικό περιβάλλον. Η Αττική βασίζεται κυρίως στους ταμιευτήρες Μόρνου και Υλίκης, οι οποίοι έχουν χάσει πάνω από το 40% των αποθεμάτων τους τα τελευταία χρόνια. Η μείωση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων, σε συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλωση, έχει καταστήσει τη λειψυδρία δομικό πρόβλημα και όχι παροδικό φαινόμενο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΕΥΔΑΠ έχει καταρτίσει επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,5 δισ. ευρώ με ορίζοντα δεκαετίας, το οποίο αποσκοπεί τόσο στη μείωση των απωλειών στο δίκτυο όσο και στην ενίσχυση της κυκλικής χρήσης νερού.

730 εκατ. ευρώ για την ύδρευση

Στο σκέλος της ύδρευσης προβλέπονται επενδύσεις 730 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνουν:

αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού,

αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων παλαιών αγωγών,

εγκατάσταση περίπου 2 εκατομμυρίων «έξυπνων» μετρητών.

Οι ψηφιακοί μετρητές αναμένεται να περιορίσουν δραστικά τις απώλειες, επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό διαρροών και δυσλειτουργιών στο δίκτυο, οι οποίες σήμερα οδηγούν σε σημαντική σπατάλη υδατικών πόρων.

900 εκατ. ευρώ για αποχέτευση και επαναχρησιμοποίηση νερού

Ο δεύτερος βασικός άξονας αφορά την αποχέτευση, με επενδύσεις ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ. Κεντρικός στόχος είναι η δευτερογενής αξιοποίηση επεξεργασμένων υδάτων για βιομηχανική χρήση και άρδευση, μειώνοντας την πίεση στους ταμιευτήρες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Ανατολική Αττική, όπου μεγάλοι οικισμοί εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από βόθρους. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύνδεση 75.000 ακινήτων –περίπου 410.000 κατοίκων– στο δίκτυο αποχέτευσης, καθώς και την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Χωρίς περιθώρια εφησυχασμού

Παρά το εύρος των επενδύσεων, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η υδρολογική πίεση θα παραμείνει έντονη. Η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει μόνιμα τις παραμέτρους επάρκειας νερού, καθιστώντας αναγκαίο έναν συνδυασμό επενδύσεων, εξορθολογισμού της κατανάλωσης και σταδιακής αναπροσαρμογής των τιμολογίων.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: το κόστος της πρόληψης θεωρείται μικρότερο από το κόστος μιας μελλοντικής κρίσης υδροδότησης, με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία, την παραγωγή και την καθημερινότητα των πολιτών.