Τράπεζα Ηπείρου: Εγκρίθηκε η μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία

Η Τράπεζα Ηπείρου ανακοίνωσε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 στα Ιωάννινα, εγκρίθηκε, με συντριπτική πλειοψηφία, η μετατροπή της νομικής της μορφής από Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης, σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Η εν λόγω απόφαση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας και κρίνεται αναγκαία για την περαιτέρω ανάπτυξή της μετά τη χορήγηση πανελλαδικής τραπεζικής άδειας, καθώς και για τη διεύρυνση του φάσματος των παρεχόμενων τραπεζικών εργασιών, όπως σημειώνεται. Εξάλλου, η μετατροπή της νομικής μορφής αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας, μέσω επένδυσης ύψους 30 εκατ. ευρώ από την Capstone Capital.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Ηπείρου, κ. Βασίλης Κολιός, κατά την παρουσίαση της απόφασης αναφέρθηκε στην ανάγκη της μετατροπής η οποία ενισχύει την αξία της περιουσίας των μεριδιούχων καθώς αυξάνεται η συνολική αξία της τράπεζας χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα των συνεταιριστών, οι οποίοι μετατρέπονται σε μετόχους, διατηρώντας τη συμμετοχή τους στην τράπεζα μέσω κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία. Η νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας είναι η ενδεδειγμένη καθόσον εξυπηρετεί τις σύγχρονες απαιτήσεις για τις τράπεζες. Κάλεσε τα μέλη να υπερψηφίσουν τις αποφάσεις και δήλωσε «Με το βλέμμα στο μέλλον συνεχίζουμε την πορεία μας, με προσήλωση στον στόχο μας την ικανοποίηση των μελών μας, των εργαζόμενών μας, των πελατών μας και του κοινωνικού συνόλου, οδηγώντας την Τράπεζα με ασφάλεια στη νέα εποχή».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Ιωάννης Βουγιούκας, ανέδειξε τα οφέλη της μετατροπής σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, εταιρικής διακυβέρνησης και αναπτυξιακών προοπτικών. «Η μετατροπή σε ΑΕ συνδυαστικά με την Πανελλήνια άδεια που έχει εγκριθεί από τη ΤτΕ αλλά και με την επικείμενη σημαντική αύξηση ΜΚ αναμένεται να ωφελήσει τους μεριδιούχους, λόγω αύξησης της αξίας της Τράπεζας, την ιδία την Τράπεζα, με την επέκταση και την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, το ανθρώπινο δυναμικό, με νέες προοπτικές εξέλιξης και εργασιακής σταθερότητας, τους πελάτες, μέσω ενισχυμένης χρηματοδότησης, κυρίως προς τις ΜΜΕ, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και τέλος την ελληνική οικονομία γενικότερα, με την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Η νέα Τράπεζα Ηπείρου θα διαθέτει έναν ισχυρότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και θα είναι έτοιμη να ανταγωνιστεί στην εθνική αγορά με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική» δήλωσε.