HelleniQ Energy: Σχέδια για FSRU στη Θεσσαλονίκη

Την ενεργοποίηση των σχεδίων για FSRU στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη περιοχή, εξετάζει η HelleniQ Energy, με την διοίκηση να βλέπει τον ενεργειακό χάρτη της χώρας να αλλάζει και τις ευκαιρίες που διανοίγονται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου για εξαγωγές να πολλαπλασιάζονται.



Σε αυτή την συγκυρία που η ενεργειακή σκακιέρα στη περιοχή αλλάζει ραγδαία και το τέλος του ρωσικού αερίου από το 2028 δημιουργεί νέες ευκαιρίες, ο Ομιλος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να «ξεπαγώσει» τα σχέδια για πλωτό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου αερίου στη Θεσσαλονίκη.



Σε νέα φάση μπαίνει επίσης και το σχέδιο για νέα μονάδα φυσικού αερίου, πλάνο που μαζί με το FSRU είχε κρατήσει «στο συρτάρι» από τη προηγούμενη εποχή, όταν ο όμιλος συμμετείχε με μόνο 50% στην Εlpedison.



Στη νέα πίστα στην οποία εισέρχεται με αφορμή το rebranding της Elpedison και τη μετονομασία της σε Energywave, (όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ανδρέας Σιάμισιης, εξετάζεται μια συνολική αναδιάρθρωση της στρατηγικής της με νέα καταστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και επέκταση στο trading σε Ελλάδα και εξωτερικό.



Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εισηγμένης, στόχος είναι ο διπλασιασμός του υφιστάμενου μεριδίου 5,8% τουλάχιστον στο 10%, στην προμήθεια.