Πίσω από το κυβερνητικό αφήγημα για τις επενδύσεις

Παρά τις εξαγγελίες για επενδύσεις, και όσα πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην χθεσινή ομιλία του στο 4th Morgan Stanley and Athens Stock Exchange Greek Investment Conference η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο ΕΝΑ ( * ), όλες οι φιλόδοξες προβλέψεις για αύξηση των επενδύσεων πάνω από το 15% έχουν διαψευστεί στην πράξη.

Η τάση παραμένει σταθερά σε μονοψήφιο ποσοστό, με τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ να είναι στο χαμηλό όριο του εύρους (κλίμακας) των χωρών της Ευρωζώνης.

Με ακόμη πιο απογοητευτική την σύνθεση-ποιότητα των Αμεσων Ξένων Επενδύσεων, με την αύξηση τους να προέρχεται- κατά κύριο λόγο- από τις κατασκευές (και τις Golden Visas). Αντιθέτως, παραγωγικός εξοπλισμός, καινοτομία και τεχνολογία υπολείπονται δραματικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

( * ) Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών/ΕΝΑ- Νίκος Πουλαντζάς. https://enainstitute.org/