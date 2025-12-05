AKTOR: "Βγαίνει" για ομόλογο - "Mπαίνει" για παραχώρηση

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου-ύψους 140 εκατ.- προχωρά η διοίκηση της AKTOR.



Πρώτη ημέρα δημόσιας προσφοράς η προσεχή Τρίτη (9/12) με το fpress να έχει αναφερθεί σχετικά.



Σημειωτέον πως, πρόκειται για την πρώτη "έξοδο" στις αγορές

και μάλιστα με όρους αρκετά φιλόδοξους.



Δεδομένου ότι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο (εγκρίθηκε προχθές Τετάρτη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) τα 24 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού, το μεγαλύτερο μέρος (περί τα 118 εκατ. ) θα επενδυθούν σε τομείς αιχμής-προτεραιότητας της διοίκησης.



Κοινός τόπος στην κοινότητα, πως η απόκτηση "παραχώρησης" είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα Εξάρχου, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για υφιστάμενη συμμετοχή σε σχήμα υπό την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.



Η διοίκηση της AKTOR έχει από καιρό προαναγγείλει κίνηση στον τομέα των παραχωρήσεων, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αύξησης EBITDA νωρίτερα από το προσδοκώμενο και παράλληλα θα εμπεδώσει τη βιωσιμότητα της κερδοφορίας, επιτρέποντας πλέον τη στροφή στην ανταμοιβή των μετόχων.

Θα μπορούσε να είναι συμμετοχή στον ΒΟΑΚ -όπου έχει ήδη παρουσία σε τμήμα του, μέσω ΣΔΙΤ- όπως είχε ειπωθεί παλαιότερα; ή κάποια άλλη ενεργή "παραχώρηση"; το σίγουρο είναι πως το βήμα έχει προαναγγελθεί και στην περίπτωση υλοποίησης του θα συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της κερδοφορίας.