Επενδυτική "απόβαση" σήμερα- αύριο στο Λονδίνο

Με τη συμμετοχή 42 εταιρειών το 4ο Greek Investment Conference ( * ), με την συνδρομή των χρηματιστηριακών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και σε εξαιρετικά θετικό κλίμα για την εγχώρια αγορά, επιχειρηματικότητα.



"Ζεστοί" οι αναλυτές ξένων τραπεζικών-επενδυτικών οίκων για το ΧΑ, και το 2026 μετά από ένα πολύ καλό 11μηνο, με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και ουσιαστική (υπό) στήριξη από την πλειονότητα των blue chips, όπως και αρκετών mid caps.



Πλέον, ως Euronext Athens, το ελληνικό χρηματιστήριο εισέρχεται στην τελική περίοδο μετάβασης για την επανένταξη του στην κατηγορία των Developed Markets.



Από τη μία η εξαγορά της ΕΧΑΕ από τον ευρωπαϊκό όμιλο, από την άλλη η ανακοίνωση της υποψηφιότητας Πιερρακάκη για Πρόεδρος του Eurogroup, και με το ΧΑ να "τρέχει", ήδη με 41,74% για το 2025, το διήμερο παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον.



Είναι οι προϋποθέσεις τέτοιες, ενισχυτικές, της ενεργότερης συμμετοχής "ξένων κεφαλαίων" σε κλάδους αιχμής της εγχώριας οικονομίας που καθιστούν αισιόδοξη την κοινότητα.



Δεδομένου ότι, τον Νοέμβριο η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 255 εκατ. ευρώ- δεύτερη καλύτερη για φέτος, η προοπτική συνηγορεί προς το θετικό ενδεχόμενο.



Οικονομία και προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στο επίκεντρο της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο και την Οξφόρδη, σήμερα Δευτέρα.



Στην δημόσια συζήτηση με την Clare Woodman, CEO της Morgan Stanley & Co. International, ο ΠΘ παρουσιάζει το νέο οικονομικό προφίλ της χώρας και τα πεδία που συγκεντρώνουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Κεντρικά σημεία της τοποθέτησής του, ο σταθερά υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου ρυθμός ανάπτυξης, η συνεχής αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, η σημαντική άνοδος των επενδύσεων –με αιχμή τις άμεσες ξένες επενδύσεις– και η μεγάλη μείωση της ανεργίας. Στην ατζέντα του, και οι εξαιρετικές επιδόσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου πρόσφατες κινήσεις διεθνών ομίλων, όπως οι UniCredit και Euronext, αποτελούν ένδειξη της αυξημένης εμπιστοσύνης στην αγορά.

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει 42 κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, προσφέροντας σε επενδυτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με ανώτατα στελέχη τους και να γνωρίσουν το δυναμικά εξελισσόμενο επενδυτικό τοπίο της Ελλάδας.



Το φετινό συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Alpha Finance, Eurobank Equities, NBG Securities και Piraeus Securities.



Το διήμερο πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές που αντικατοπτρίζουν την ενισχυμένη διεθνή προβολή και τη δυναμική πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.



Στην ατζέντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:



- Στρογγυλό τραπέζι για επενδυτές με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (κατόπιν πρόσκλησης)

- Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Clare Woodman, CEO Morgan Stanley & Co. International Plc και Head of EMEA, Latin America & Canada, Morgan Stanley

- Συζήτηση σε πάνελ με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη (Νέα) Παγκόσμια Τάξη» με τη συμμετοχή των Ν. Σταθόπουλου (BC Partners), Μ. Ρήγα (Energean) και Ε. Μυτιληναίου (METLEN Energy and Metals)

- Συζήτηση σε πάνελ με τους CEOs των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών

- Συζήτηση για την Ενεργειακή Ασφάλεια με τη συμμετοχή των κ.κ. Α. Σιάμισιη (HELLENiQ ENERGY), Μ. Μανουσάκη (IPTO) και Π. Τζαννετάκη (Motor Oil Hellas)

Fireside chat με τον Γιώργο Στάσση (ΔΕΗΔΕΗ -1,30%), υπό τον συντονισμό της Yawen Chen (Thomson Reuters)

- Breakfast επενδυτών με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη (κατόπιν πρόσκλησης)

Fireside chat μεταξύ του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη και του CEO της Euronext Stéphane Boujnah

- Συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την Κλίμακα και την Καινοτομία στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα», με τη συμμετοχή της Χ. Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ) και της Ε. Βρεττού (CrediaBank) υπό τον συντονισμό του Γ. Κοντόπουλου, CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

- Συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Επενδύοντας στην Ελλάδα» με τη συμμετοχή των συμβούλων του Πρωθυπουργού Μ. Αργυρού και Δ. Πολίτη



Στις συναντήσεις με τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του συνεδρίου (one-to-one & group meetings) θα συμμετάσχουν ανώτατα στελέχη από τις ακόλουθες εταιρείες:



ADMIE (IPTO) HOLDING

AEGEAN

AKTOR GROUP

ALPHA BANK

ALTER EGO MEDIA

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT

ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE CO.

AUSTRIACARD HOLDINGS

AUTOHELLAS

AVAX GROUP

BANK OF CYPRUS

CENERGY HOLDINGS

Coca-Cola HBC

CrediaBank

ELLAKTOR

Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry

EUROBANK ERGASIAS

FOURLIS GROUP

GEK TERNA

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION (OTE)

HELLENIQ ENERGY HOLDINGS

IDEAL HOLDINGS

INTRALOT

JUMBO

KRI-KRI

LAMDA DEVELOPMENT

METLEN ENERGY & METALS

MOTOR OIL

NATIONAL BANK OF GREECE (NBG)

NOVAL PROPERTY REIC

OPAP

OPTIMA BANK

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS

PIRAEUS PORT AUTHORITY

PPC

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE

QUALCO GROUP S.A.

SARANTIS GROUP

THEON INTERNATIONAL

TITAN GROUP

TRADE ESTATES REIC

Viohalco

( * ) Η Morgan Stanley, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, διοργανώνει το 4ο Greek Investment Conference στις 1-2 Δεκεμβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο.