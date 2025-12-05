ΕΥΑΘ: Placement μέσω Euroxx. Την Δευτέρα ( ; ) η διάθεση

Σε συνέχεια των ενεργειών για διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς του μ.κ της ΕΥΑΘ, προχωρά η διάθεση μικρού μειοψηφικού ποσοστού από το συνολικά 24,02% που έχει η ΕΕΣΥΠ/Υπερταμείο στο μ.κ της εισηγμένης.



Σύμφωνα με χρηματιστηριακή πηγή, είχε προηγηθεί ο διορισμός των Eurobank Equities και Merit χρηματιστηριακής (στις 16/9) ως ειδικών διαπραγματευτών, για την ενίσχυση της ρευστότητας της μετοχής, σύμφωνα με με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.



Πλέον, με την υλοποίηση και ενός μικρού placement- σε ποσοστό μικρότερο του 5% - θα πληρωθεί και το κριτήριο της ελεύθερης διασποράς.



Δεδομένης της χρηματιστηριακής αξίας της ΕΥΑΘ, στα 140,2 εκατ. ευρώ, μετά την χθεσινή άνοδο της τιμής κατά 1,05 % στα 3,86 ευρώ, το ποσοστό του free float πρέπει να είναι 25% plus.

Το Υπερταμείο/ΕΕΣΥΠ διαθέτει το 24,02%, το Δημόσιο το 50% + μία μετοχή, το Vigie Groupe το 5,46% ενώ το 20,52% σε λοιπούς μετόχους. Σημειωτέον πως, στο 20,52% με μικρά ποσοστά εμφανίζονται τα Olympia Wealth Management (UK), Water Asset Management (US), Azimut Capital (IT).



Tην σχετική διαδικασία έχει αναλάβει η Euroxx χρηματιστηριακή, και -κατά πάσα βεβαιότητα- θα διενεργηθεί την Δευτέρα.



Χρηματιστηριακές πηγές, θεωρούν σχεδόν σίγουρο πως το Vigie Groupe θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, προκειμένου να ενισχύσει την θέση του.



Η συμμετοχή του γκρουπ ξεκινά από την εποχή που ως Suez SA, είχε ενδιαφερθεί για να αποκτήσει σημαντικά μεγαλύτερο μειοψηφικό ποσοστό (περίπου 10%-12%), ενδιαφέρον που ατόνησε στη συνέχεια λόγω της διαδικασίας συγχώνευσης με τον έτερο Γαλλικό όμιλο Veolia (2022).