Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τα σοκολατάκια Kinder Μιx 3D pop-up: «Δεν είναι εμφανείς οι αλλεργιόνες ουσίες»

Καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Η μη εμφανής αναγραφή στην ελληνική γλώσσα του συστατικού «αλεύρι σίτου», το οποίο είναι αλλεργιογόνο, καθώς περιέχει γλουτένη, διαπιστώθηκε από τον ΕΦΕΤ σε έλεγχο του τροφίμου Kinder Μιx 3D pop-up (143 γρ.).



Ο έλεγχος του τροφίμου, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση Lidl Hellas πραγματοποιήθηκε από τον ΕΦΕΤ και τη Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Φορέα, κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών από καταναλωτές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διαπιστώθηκε η μη εμφανής αναγραφή στην ελληνική γλώσσα του συστατικού «αλεύρι σίτου», το οποίο είναι αλλεργιογόνο, καθώς περιέχει γλουτένη.

Συγκεκριμένα, το προϊόν φέρει αναδιπλούμενη ετικέτα, της οποίας η αναδιπλούμενη φύση δεν καθίσταται σαφής στον καταναλωτή, με συνέπεια οι πληροφορίες της επισήμανσης που αφορούν αλλεργιογόνες ουσίες να μην είναι εμφανείς, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 1169/2011.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες από την επιχείρηση. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.