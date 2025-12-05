BofA: Οι κίνδυνοι που απειλούν την παγκόσμια οικονομία το 2026 - Συστάσεις και προβλέψεις

Η Bank of America (BofA) δημοσίευσε τις νέες της προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία, σκιαγραφώντας ένα 2026 γεμάτο αντιφάσεις: υψηλότερη ανάπτυξη σε ορισμένες μεγάλες οικονομίες, αλλά και αυξημένους κινδύνους που μπορούν εύκολα να εκτροχιάσουν την παγκόσμια ισορροπία.

Παρά την αισιοδοξία για ισχυρότερη ανάπτυξη στις ΗΠΑ και καλύτερες προοπτικές για τις αναδυόμενες αγορές, η BofA προειδοποιεί ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο. Η τεχνητή νοημοσύνη, που σήμερα λειτουργεί ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης, μπορεί να εξελιχθεί ταυτόχρονα σε πηγή νέας αστάθειας.

Μεταβλητότητα στις αγορές και “φούσκα” τεχνολογίας

Η BofA επισημαίνει ότι οι πρωτοφανείς ροές κεφαλαίου προς εταιρείες τεχνολογίας και AI ενδέχεται να πυροδοτήσουν έντονες διακυμάνσεις. Παρότι δεν κάνει λόγο για άμεσο κίνδυνο «φούσκας», τονίζει πως οποιαδήποτε απογοήτευση στην απόδοση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές ρευστοποιήσεις.

Επιτοκιακές ανατροπές και νομισματική αβεβαιότητα

Η πορεία των επιτοκίων παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ρίσκου. Η πιθανότητα αλλαγών στη στρατηγική της Federal Reserve μπορεί να επηρεάσει δραστικά τα ομόλογα, τις επιχειρηματικές επενδύσεις και τη συνολική διάθεση των αγορών. Ακόμη και μικρές μεταβολές ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τη μεταβλητότητα.

Γεωπολιτικές πιέσεις και διαρθρωτικές αδυναμίες

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι διαμάχες στο εμπόριο και τα αυξανόμενα δημόσια χρέη δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η ανάπτυξη μπορεί εύκολα να εκτροχιαστεί. Οι αναδυόμενες αγορές, που αναμένεται να επωφεληθούν από πιο ευνοϊκές συναλλαγματικές συνθήκες, παραμένουν ωστόσο εκτεθειμένες σε εξωτερικά σοκ.

Ένα 2026 με ευκαιρίες αλλά και σοβαρούς κινδύνους

Η BofA χαρακτηρίζει το 2026 ως χρονιά «υψηλών προσδοκιών αλλά και υψηλών ρίσκων». Αν η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίσει να λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη χωρίς να προκαλέσει υπερθέρμανση των αγορών, η παγκόσμια οικονομία μπορεί να σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο. Αν όμως υπάρξει αστοχία στη νομισματική πολιτική ή νέα γεωπολιτική κρίση, οι αγορές μπορεί να εισέλθουν σε περίοδο έντονης αναταραχής.

Το σίγουρο είναι ότι οι επενδυτές — αλλά και οι κυβερνήσεις — θα χρειαστεί να κινηθούν προσεκτικά σε ένα τοπίο που συνδυάζει ταυτόχρονα ισχυρές ευκαιρίες και σημαντικά ρίσκα.