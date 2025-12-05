Iστορική συμφωνία: Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 72 δισ. δολάρια

Η Netflix συμφώνησε να αγοράσει τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο της Warner Bros Discovery, καθώς και το streaming τμήμα της, έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων — μια συμφωνία που παραδίδει τον έλεγχο ενός από τα πιο πολύτιμα και ιστορικά περιουσιακά στοιχεία του Χόλιγουντ στον πρωτοπόρο του streaming που έχει ανατρέψει τις ισορροπίες στη βιομηχανία των μέσων.

Όπως αναφέρει το Reuters, η συμφωνία — που ανακοινώθηκε την Παρασκευή — έρχεται έπειτα από μια πολύ εβδομαδιαία «μάχη» προσφορών, κατά την οποία η Netflix πήρε προβάδισμα με προσφορά σχεδόν 28 δολαρίων ανά μετοχή, ξεπερνώντας τη σχεδόν 24 δολαρίων προσφορά της Paramount Skydance για ολόκληρη τη Warner Bros Discovery, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών της καναλιών που επρόκειτο να αποσχιστούν.

Η εξαγορά του ιδιοκτήτη δημοφιλών franchises όπως «Game of Thrones», DC Comics και «Harry Potter» ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση ισχύος της Netflix στο Χόλιγουντ, σε μια εποχή όπου ο κολοσσός του streaming έχει χτίσει την κυριαρχία του χωρίς μεγάλες εξαγορές ή τεράστια προϋπάρχουσα βιβλιοθήκη περιεχομένου. Η κίνηση αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από τη Disney και την οικογένεια Έλισον που στηρίζει την Paramount.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Netflix επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα δικαιώματα για επιτυχημένες σειρές και ταινίες, μειώνοντας την εξάρτησή της από εξωτερικά στούντιο, καθώς επεκτείνεται στον χώρο του gaming και αναζητά νέους δρόμους ανάπτυξης μετά την επιτυχία της εκστρατείας κατά της κοινής χρήσης κωδικών.

Ωστόσο, η συμφωνία πιθανότατα θα βρεθεί αντιμέτωπη με έντονη αντιμονοπωλιακή εξέταση σε Ευρώπη και ΗΠΑ, καθώς θα δώσει στην κορυφαία πλατφόρμα streaming παγκοσμίως τον πλήρη έλεγχο ενός ανταγωνιστή που διαθέτει το HBO Max και σχεδόν 130 εκατομμύρια συνδρομητές.

Η Paramount, υπό την ηγεσία του David Ellison, η οποία ξεκίνησε την κούρσα των προσφορών με μια σειρά ανεπιθύμητων προτάσεων και διατηρεί στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ, αμφισβήτησε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα τη διαδικασία πώλησης, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση προς την Netflix.

Για να κατευνάσει τις ανησυχίες περί συγκέντρωσης ισχύος στην αγορά, η Netflix υποστήριξε στις διαπραγματεύσεις ότι ένας ενδεχόμενος συνδυασμός της πλατφόρμας της με το HBO Max θα ωφελούσε τους καταναλωτές μειώνοντας το κόστος ενός ενιαίου πακέτου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία διαβεβαίωσε τη Warner Bros Discovery ότι θα συνεχίσει τις κινηματογραφικές κυκλοφορίες της στούντιο, προκειμένου να αμβλύνει τους φόβους ότι η εξαγορά θα εξάλειφε ένα ακόμη στούντιο και έναν βασικό τροφοδότη της κινηματογραφικής αγοράς.