Γιατί αυτοί πέτυχαν...
Το συγγραφικό πόνημα του επικεφαλής της Lamda Development
Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου "Γιατί αυτοί πέτυχαν..." του Οδυσσέα Αθανασίου, στο Αμφιθέατρο. της Εθνικής Πινακοθήκης.
Το συγγραφικό πόνημα του επικεφαλής της Lamda Development αναφέρεται στην περίπτωση 6 κρατών που από την σκιά βρέθηκαν στην κορυφή.
Το γιατί ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, που έχει αναλάβει το mega project "The Ellinikon" έργο που κατά καιρούς έχει δοκιμασθεί από την απο-επένδυση ονομάτων όπως της Μαριάννας Λάτση και Πάνου Γερμανού, Βασίλη Κάτσου, την καθυστέρηση υλοποίησης διάφορων κατασκευών- με συνέπεια την ενεργοποίηση ρητρών, ασχολήθηκε με την συγγραφή δεν το εξήγησε στο φιλοθεάμον κοινό.
Υπουργοί, τραπεζίτες, επιχειρηματίες αλλά και TV περσόνες, προσωπικότητες κ.λ.π που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του οικοδεσπότη- και συγγραφέα Οδυσσέα Αθανασίου, στην εκδήλωση που άρτια επιμελήθηκε ο Γιώργος Ντάβλας.
Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, εάν ο βασικός μέτοχος της Lamda Development Σπύρος Λάτσης ήταν ενήμερος της εκδήλωσης ή θα βρει ενδιαφέρον το βιβλίο, εάν το διαβάσει αλλά για την πρόοδο των εργασιών στο Ελληνικό έχει εκφραστεί, κατά καιρούς.
Πάντως, ο CEO του θα πρέπει να ήταν σε hype διάθεση, καθώς αφιέρωνε το βιβλίο του, υπογράφοντας "με πολύ αγάπη" (σ.σ. το ορθόν είναι με πολλή αγάπη...)