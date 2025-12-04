Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου "Γιατί αυτοί πέτυχαν..." του Οδυσσέα Αθανασίου, στο Αμφιθέατρο. της Εθνικής Πινακοθήκης.



Το συγγραφικό πόνημα του επικεφαλής της Lamda Development αναφέρεται στην περίπτωση 6 κρατών που από την σκιά βρέθηκαν στην κορυφή.

Το γιατί ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, που έχει αναλάβει το mega project "The Ellinikon" έργο που κατά καιρούς έχει δοκιμασθεί από την απο-επένδυση ονομάτων όπως της Μαριάννας Λάτση και Πάνου Γερμανού, Βασίλη Κάτσου, την καθυστέρηση υλοποίησης διάφορων κατασκευών- με συνέπεια την ενεργοποίηση ρητρών, ασχολήθηκε με την συγγραφή δεν το εξήγησε στο φιλοθεάμον κοινό.



Υπουργοί, τραπεζίτες, επιχειρηματίες αλλά και TV περσόνες, προσωπικότητες κ.λ.π που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του οικοδεσπότη- και συγγραφέα Οδυσσέα Αθανασίου, στην εκδήλωση που άρτια επιμελήθηκε ο Γιώργος Ντάβλας.



Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, εάν ο βασικός μέτοχος της Lamda Development Σπύρος Λάτσης ήταν ενήμερος της εκδήλωσης ή θα βρει ενδιαφέρον το βιβλίο, εάν το διαβάσει αλλά για την πρόοδο των εργασιών στο Ελληνικό έχει εκφραστεί, κατά καιρούς.



Πάντως, ο CEO του θα πρέπει να ήταν σε hype διάθεση, καθώς αφιέρωνε το βιβλίο του, υπογράφοντας "με πολύ αγάπη" (σ.σ. το ορθόν είναι με πολλή αγάπη...)