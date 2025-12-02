Ανδρέας Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις

Την ανάγκη να δοθεί συνέχεια στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, με συνέπεια, συνέχεια, ευελιξία και διαφάνεια, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την τοποθέτησή του το απόγευμα στο 4ο «Greek Investment Conference», που διοργανώνει στο Λονδίνο η Morgan Stanley σε συνεργασία με την ΕΧΑΕΕ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών, «το πιο σημαντικό είναι η σταθερότητα, ώστε ως εταιρίες να έχουμε χρονικό ορίζοντα και ορατότητα μπροστά μας για να υλοποιήσουμε τους σχεδιασμούς μας, επιδιώκοντας θετικά αποτελέσματα και για τους μετόχους στους οποίους είμαστε υπόλογοι, αλλά και για την εθνική οικονομία».

Αναφερόμενος στην HELLENiQ ENERGY, σημείωσε ότι με την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού «VISION 2025» άλλαξε το επιχειρηματικό μοντέλο και ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας. Υπήρξε εμφανής πρόοδος σε όλους τους βασικούς στρατηγικούς άξονες, στον ενεργειακό μετασχηματισμό, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διαφάνεια στη λειτουργία.

«Στοχεύσαμε σε μια ισορροπημένη και ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση. Αποφασίσαμε να επενδύσουμε ώστε να αναβαθμίσουμε τη βασική μας δραστηριότητα και, ταυτόχρονα, να αναπτυχθούμε στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου σήμερα διαθέτουμε ισχυρό χαρτοφυλάκιο σε Ελλάδα και εξωτερικό», πρόσθεσε ο κ. Σιάμισιης.

Για την ενεργειακή μετάβαση, είπε ότι είναι μια διαδικασία που είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις προσδοκίες και τους στόχους που θέτουν. Όπως τόνισε ο κ. Σιάμισιης, η ενέργεια δεν αφορά μόνο τον ηλεκτρισμό, καθώς περισσότερο από το 50% των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη καλύπτεται από υδρογονάνθρακες.

«Οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται, οι γεωπολιτικές προκλήσεις είναι υπαρκτές και οι λύσεις θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές» δήλωσε με έμφαση ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, επισημαίνοντας ότι πλέον και σε επίπεδο ΕΕ επιχειρείται μια προσέγγιση πιο κοντά στον πραγματισμό. Σημείωσε ότι, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ενεργειακού μείγματος, «οι φιλοδοξίες πρέπει να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές δυνατότητες», ενώ η ασφάλεια εφοδιασμού και οι προσιτές τιμές πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο.