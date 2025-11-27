Ο "ρεαλιστικός" προϋπολογισμός Πιερρακάκη και οι... αντιδράσεις

Ρεαλιστικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό 2026, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζοντας στην Βουλή.



Πράγματι, μπορεί κάποιος να αναγνωρίζει την πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,4%, τη μείωση του δημοσίου χρέους, την εισαγωγή ολοκληρωμένου πακέτου στήριξης εισοδήματος, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις αποδοχών και μέτρα για στέγη, οικογένεια και νέους.



Ωστόσο, παράγοντες της βιομηχανίας ( και δη της ενεργοβόρου) εμφανίζονται σφόδρα επιφυλακτικοί καθώς στα μέτρα δεν συμπεριλαμβάνεται, καν ο ελάχιστος δημοσιονομικός χώρος για την ενεργειακή ελάφρυνση στον κλάδο της μεταποίησης. Αυτά τα 200 εκατ. (ετησίως) στα οποία έχουν αναφερθεί, πλειστάκις τόσο ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος-όσο ο Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος, ως ελάχιστα αναγκαία για την επιβίωση της βιομηχανίας λείπουν από τους κωδικούς (του Προϋπολογισμού).



Σε αντίθεση με το ιδιαίτερο βάρος που ρίχνει ο ΠΘ στην επίτευξη υπερ-πλεονασμάτων και την ταχύτερη μείωση του χρέους (ως προς το ΑΕΠ. Το τελευταίο (χρέος/ΑΕΠ) δείχνει να προτεραιοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αποδεικνύεται από την σπουδή να αποπληρωθούν πρόωρα 5,287 δισ. -μέρος του διακρατικού δανεισμού- των 52 δισ.- μέσω του Greek Loan Facility, από την εποχή των μνημονίων- πριν τις εορτές των Χριστουγέννων.