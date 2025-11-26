Στο Euronext Athens η UniSystems;

Θα είναι η UniSystems από τις πρώτες νέες εισαγωγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών- υπό την ομπρέλα πλέον του ομίλου Euronext- ;

Από τα εύλογα ερωτήματα/στοιχήματα της κοινότητας καθώς για την Quest Holdings η απόκτηση από την UniSystems της Intelli Solutions αποδεικνύεται "λίρα εκατό".



Η θυγατρική της εισηγμένης απέκτησε το 90% της εταιρείας πληροφορικής ( customer onboarding, customer retention και revenue assurance).



Με περιθώριο ebitda σταθερά υψηλότερο του 25%, υπηρεσίες customer onboarding της Intelli και ειδική πλατφόρμα (βασίζεται σε SaaS business model) , η UniSystems πέτυχε να ενισχύσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, με υψηλά, μάλιστα, περιθώρια κέρδους ( σ.σ. το περιθώριο υπηρεσιών SaaS κινείται πέριξ του 50%).



Σε χρηματιστηριακά γραφεία κυκλοφορεί πως, η διοίκηση Φέσσα εξετάζει μεν το ενδεχόμενο πώλησης της UniSystems, (οι προσφερόμενες αποτιμήσεις δεν θεωρούνται ικανοποιητικές) χωρίς να αποκλείει το εναλλακτικό ενδεχόμενο εισαγωγής της θυγατρικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.