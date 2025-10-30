HELLENiQ ENERGY: Placement για το 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο

Η πώληση θα πραγματοποιηθεί μέσω fast-track διάθεσης μέσω βιβλίου προσφορών

Νέα κίνηση στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την HELLENiQ Energy, καθώς ξεκινά η διαδικασία διάθεσης σημαντικού ποσοστού μετοχών της εταιρείας μέσω placement, με στόχο την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην πώληση περίπου 11,2 εκατ. μετοχών της HELLENiQ Energy (ΕΛΠΕ) που αντιστοιχεί στο 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου θα προχωρήσει ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις επόμενες ώρες.

Το placement συντονίζουν η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Morgan Stanley, με τις δύο τράπεζες να λειτουργούν ως bookrunners της διαδικασίας.