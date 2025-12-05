Fed: Οι οικονομολόγοι «βλέπουν» δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αναμένεται να αποφασίσουν την επόμενη εβδομάδα μια νέα μείωση των επιτοκίων, όπως προβλέπουν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, προκειμένου να προστατεύσουν την οικονομία από τον εντεινόμενη επιδείνωση της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές, θα ακολουθήσουν δύο ακόμα μειώσεις κατά 0,25% το 2026, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο. Η μείωση της επόμενης εβδομάδας θα είναι η τρίτη σερί μείωση μετά τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Μια σημαντική πλειονότητα των ερωτηθέντων αναμένει επίσης ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα δηλώσουν και πάλι πως «οι κίνδυνοι για την απασχόληση αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες», όπως έκαναν τον Οκτώβριο. Η Fed θα ανακοινώσει την απόφασή της στις 10 Δεκεμβρίου, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέντευξη Τύπου που θα δώσει εν συνεχεία ο πρόεδρος Jerome Powell.

«Τα “περιστέρια” της Fed φαίνεται να υπερισχύουν ελαφρώς έναντι των “γερακιών”», δήλωσε ο Dennis Shen, οικονομολόγος της Scope Ratings. «Εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προχωρήσει σε νέα χαλάρωση, αναμένουμε ότι ο Powell θα τονίσει ότι πρόκειται για προσωρινή παύση, εν αναμονή περαιτέρω οικονομικών στοιχείων».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι βαθιά διχασμένοι όσον αφορά την ισορροπία των κινδύνων μεταξύ των δύο αποστολών τους, από τη μία την σταθερότητα των τιμών και από την άλλη την πλήρη απασχόληση. Ορισμένοι πρόεδροι περιφερειακών τραπεζών της Fed έχουν εκφράσει ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό, καθώς οι αυξήσεις των τιμών από τους δασμούς μετακυλίονται στους καταναλωτές. Άλλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για μια άλλη μείωση προκειμένου να στηριχθεί η αγορά εργασίας.

Πάντως, τα οικονομικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από την τελευταία συνεδρίαση δεν δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την πορεία της οικονομίας. Μεγάλες εταιρείες, όπως η Verizon Communications Inc. και η Amazon.com Inc., έχουν ανακοινώσει πολλές περικοπές θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες, αλλά οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Εν τω μεταξύ, το Γραφείο Στατιστικών του Υπ. Εργασίας δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει ενημερωμένη έκθεση για τον πληθωρισμό, αφού προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να επαναληφθεί η τακτική δημοσίευση οικονομικών στοιχείων μετά το shutdown της κυβέρνησης που διήρκησε το μεγαλύτερο διάστημα του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε στο 3% τον Σεπτέμβριο.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι δήλωσαν ότι η σημαντική αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας παραμένει η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Μόνο το 18% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η αύξηση του πληθωρισμού.

Οι αξιωματούχοι της Fed θα ανακοινώσουν επίσης μια νέα σειρά οικονομικών προβλέψεων την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την έρευνα, αναμένεται να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την οικονομική ανάπτυξη φέτος, ενώ θα μειώσουν τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Το προβλεπόμενο ποσοστό ανεργίας για το 2026 θα μπορούσε επίσης να αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα πάνω.