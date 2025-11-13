Τι "έδειξαν" τα μεγέθη 9μηνου των Κύπρου και Optima Bank

Ενδιαφέροντα τα οικονομικά μεγέθη που ανακοίνωσαν (πρωϊ Τρίτης) οι διοικήσεις των Τράπεζας Κύπρου και Optima Bank.



Δύο από τις τρεις μη συστημικές (σ.σ. η Credia Bank ανακοινώνει στις 20 Νοεμβρίου) αμφότερες με υψηλή απόδοση κεφαλαίων (RoTE), σταθερή ποιότητα ενεργητικού και αξιόπιστη κεφαλαιακή βάση.



Σύμφωνα με την Deutsche Bank -που αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της και θέτει τον πήχη στα 8,70 ευρώ- η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου αποτελεί μια από τις πιο ελκυστικές τραπεζικές επενδυτικές προτάσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Με την επίδοση του τρίτου 3μηνου τριμήνου επιβεβαίωνεται ο γερμανικός οίκος. Καθαρά κέρδη 118 εκατ. ευρώ, (κατά 14% πάνω από τις εκτιμήσεις) ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους και αποτελεσματικός έλεγχος κόστους.

Σημειωτέον πως, το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα υποχώρησε μόλις 1% σε τριμηνιαία βάση, παρότι οι πιέσεις από τη μείωση των επιτοκίων έχουν αρχίσει να φαίνονται.



Το ίδιο ισχύει και για την Optima Bank, όσον αφορά στην πίεση από την μείωση των επιτοκίων.



Επιπλέον, απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 25,3%, δλδ υπερδιπλάσια του μέσου όρου του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,34% επιβεβαιώνοντας την κερδοφορία, η δε αύξηση καταθέσεων (36,7%) και δανείων (33,5%) παραπέμπει σε επιθετική ανάπτυξη.



Λιτή λειτουργικά, καθώς ο δείκτης κόστους προς έσοδα 25,2%, απέχει σημαντικά από το 37% μέσος όρος για τον κλάδο. Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μόλις 1,43%, και με χαρτοφυλάκιο απαλλαγμένο από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/DTC –...λεπτομέρεια που την ξεχωρίζει από τον κλάδο. Ο δε δείκτης ικανοποίησης πελατών NPS στις 86,2 μονάδες την κατατάσσει στις κορυφαίες ευρωπαϊκές.



Στα 3,494 δισ. ευρώ η αποτίμηση της Κύπρου, στα 2,378 δισ. της Credia Bank και στα 1,750 δισ. ευρώ της Optima Bank, συγκροτούν έναν πόλο που αποτιμάται συνολικά 7,622 δισ. ευρώ.



Ικανοποιητικός και ως μέγεθος αλλά και ως εναλλακτική επενδυτική έναντι των συστημικών.



Στα της Credia Bank, θα αναφερθούμε...άμα τη ανακοινώσει...