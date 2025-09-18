Optima Bank: Ποιοι αγοράζουν και γιατί

Μόνο απαρατήρητη δεν περνά η contrarian κίνηση της μετοχής της Optima Bank.



Σε μία περίοδο που λόγω Ιταλίας ενεργοποιήθηκαν πωλήσεις στο ευρύτερο μέρος του ευρωπαϊκού banking, παρασύροντας και το εγχώριοστην Optima Bank οι αγοραστές κάνουν το 3 στα 3.



Διαδοχικά υψηλά, την Δευτέρα με 1,97% στα 8,30 ευρώ, την Τρίτη με 0,24% στα 8,32 και χθες με νέα άνοδο 1,56% στα 8,45 ευρώ.



Ανοδος που συντελείται με αυξημένες συναλλαγές, καθώς την Δευτέρα έγιναν 439 χιλ. τμχ, την Τρίτη 531 χιλ. τμχ και την Τετάρτη 397 χιλ τμχ (συν 127 χιλ. τμχ μέσω OTC εντολής).



Συναλλαγές σε ανοδική πορεία και μάλιστα σε 3ήμερο που ο κλαδικός δείκτης διορθώνει- σχεδόν- 3% μόνο από ξένο/ξένους μπορεί να έχουν γίνει.



Πράγματι, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, κύριοι αγοραστές στην Optima Bank στο 3ήμερο 15-17/9 είναι η Goldman Sachs και η BofA. Προφανώς για λογαριασμό τελικών πελατών τους.



Ισχυρά τα θεμελιώδη, σχεδόν μηδενικά τα μη εξυπηρετούμενα, υψηλοί συντελεστές απόδοσης κεφαλαίων κ.λ.π (RoTE e.t.c) καθιστούν ελκυστική την μη συστημική Optima Bank.



Αφορμή για την τελευταία τραπεζική διόρθωση, η πρόθεση της κυβέρνησης Μελόνι-Σαλβίνι να αντλήσει 3 δισ. από το τραπεζικό σύστημα της χώρας την διετία 2026-2027, που πυροδότησε κύμα πωλήσεων από Μιλάνο μέχρι Παρίσι, Φρανκφούρτη και Αθήνα.



Ειδικότερα για το εγχώριο banking, ακόμη και εάν ήταν στις προθέσεις της κυβέρνησης να υιοθετήσει την λογική Μελόνι-Σαλβίνι, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, κυρίως λόγω της υψηλής αναβαλλόμενης (DTC). Κάτι που έχει αποκλείσει ρητά και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.



Ωστόσο, όταν ένας ξένος διαχειριστής βγαίνει πωλητής από την Unicredito, Mediobanca και BNP Paribas, Deutsche Bank μέχρι Barclay's και Banco Santader θα κλειδώσει μέρος των θέσεων που μπορεί να έχει λ.χ. σε Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank.



Δυνατότητα που του δίνει το γεγονός πως, παρά τη νέα χθεσινή διόρθωση του ΔΤΡ κατά 0,95% στις 2.181,79 μονάδες, το "ταμείο" είναι στο συν 19,70% στο 3μηνο και 69,65% από την αρχή του έτους.