AEGEAN: Τροχοδρομεί σε διάδρομο για υψηλότερες πτήσεις

Τελευταία χρονιά βράβευσης της AEGEAN ως "Καλύτερης περιφερειακής εταιρείας στην Ευρώπη" για το 2024;



Διόλου θεωρητικό το ερώτημα, μετά και το χθεσινό... απογειωτικό 8,01% στα 14,30 ευρώ, και μάλιστα με συναλλαγές 474 χιλ. τμχ.



Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα η μετοχή έχει... απογειωθεί 15,51% μετά από μακρά καθηλωτική περίοδο στα 11 με 12 ευρώ και αποτίμηση της εταιρείας λίγο μεγαλύτερης του ενός δισ. ευρώ.



Πως έχει η κατάσταση, σύμφωνα με αναλυτή ο οποίος παρακολουθεί, εδώ και χρόνια, την εταιρεία. Η AEGEAN αναπτύσσεται ορθολογικά, συντηρητικά κατακτώντας το 2024 τον τίτλο της Best Regional Airline of Europe στα SkyTrax World Airline Awards, για 14η συνεχή χρονιά και 15η στα 26 χρόνια λειτουργίας.



Παράλληλα, η AEGEAN ανακηρύχθηκε ως η 4η καλύτερη περιφερειακή εταιρεία στον κόσμο, και σταθερά στις πρώτες 10άδες μεταξύ 100 αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως.



Ομως, πλέον με την διοίκηση της (Βασιλάκης- Γερογιάννης) να επισπεύδει την επέκταση των προορισμών της προς Ινδία, εκφεύγει από την κατηγορία των regional.



Οντως, με την προμήθεια των 2 νέων A321 neo XLD σχεδιάζει την έναρξη γραμμής προς Δελχί (Indira Ghandi Int.Airport) για το πρώτο 3μηνο του 2026 (οι κλείδες κρατήσεων θα ενεργοποιηθούν φθινόπωρο 2025) δρομολόγιο-πιλότος για την διεύρυνση των προορισμών Extra Large Distance λ.χ. προς χώρες της Κεντρικής-Δυτικής Αφρικής (προτεραιότητα δίνεται σε Λάγγος/Νιγηρία, Αντίς Αμπέμπα/Αιθιοπία) αλλά και προς υπό Ρώσιες χώρες (λ.χ. Αλματι/Καζακστάν) κ.α.



Αυτές οι ενέργειες επέκτασης- προς μακρύτερους προορισμούς (πτητικής διάρκειας 7,5-8 ωρών) αρχίζουν να εντάσσουν την AEGEAN από regional σε πιο global αεροπορική. Προοπτική, που κατά πως φαίνεται ελκύει τους διαχειριστές ορισμένων funds.



Πλέον, μετά και το χθεσινό "άλμα" η αποτίμηση δεν ξεπερνάει τα 1,289 δισ. εμφανώς under valued με βάσει τις εταιρείες του δείκτη Europe Total Market Airlines (δλδ των Lufthansa, Ryanair, EasyJet, Air France/KLM, Wizzair, Norwegian Air Shuttle, Finnair, Enter Air, Norse Atlantic και International Consolidated Airlines/IAG).