Οι 12 του Πιερρακάκη και η προεδρεία του Eurogroup

Σήμερα είναι η κρίσιμη διαδικασία για την ανάδειξη του νέου προέδρου του Eurogroup.

Κυριάκος Πιερρακάκης vs Βίνσεντ βαν Πέτεγκεν, για το ποιος θα διαδεχθεί τον Πασκάλ Ντόναχιου.



Από τη μία ο Ελληνας υπ.Οικ ο οποίος ξεκίνησε ως αουτσάϊντερ- από την άλλη ο Βέλγος υπ.Προϋπολογισμού ο οποίος αρχικά θεωρείτο επικρατέστερος.



Εκτοτε- δλδ από τις 28 Νοεμβρίου, που ανακοινώθηκε και επίσημα η ελληνική υποψηφιότητα- έχουν διαδραματισθεί αρκετά επεισόδια- με τον Βέλγο να χάνει πόντους λόγω της αντίθεσης της κυβέρνησης του στον σχεδιασμό της Κομισιόν για χρήση "παγωμένων" ρωσικών assets προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας.



Ετσι φτάνουμε στο σημείο που η ελληνική υποψηφιότητα, φέρεται να συγκεντρώνει 12 ψήφους- σε σύνολο 20 μελών του Eurogroup.



Για να δούμε, πάμε για Ελληνο-Βελγικό ντέρμπυ, με ανατροπές;