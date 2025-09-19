Euroxx για Aegean: Aύξηση της τιμής στόχου στα 17,5 ευρώ - Ξεπερνά το 27% το περιθώριο ανόδου

Τη θετική της άποψη (σύσταση overweight) για την Aegean Airlines επαναλαμβάνει η Euroxx και αναβαθμίζει περαιτέρω την τιμή-στόχο σε 17,5 ευρώ/μετοχή (από 15,5 ευρώ προηγουμένως).

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή μετά από ένα στάσιμο δεύτερο τρίμηνο, αναμένουμε ισχυρότερη πορεία στο β΄ εξάμηνο 2025E, με τα καθαρά κέρδη να φθάνουν περί τα €150 εκατ. για το έτος. Αυτό συνεπάγεται δείκτη P/E στις 8,2x, σε ευθυγράμμιση με την ομάδα ομοειδών εταιρειών, παρά τις ισχυρές μερισματικές αποδόσεις (κατά μέσο όρο 6,6% για την περίοδο 2025-27E), τα κορυφαία περιθώρια EBITDA (κοντά στη Ryanair, στο ~23%), την υψηλή καθαρή ταμειακή θέση (€424 εκατ. στο 2ο τρίμηνο 2025 ή περίπου 34% της χρηματιστηριακής αξίας) και τη χαμηλή μόχλευση συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων (1,3x EBITDA).

Σύμφωνα με τη Euroxx h ασθενέστερη αύξηση της επιβατικής κίνησης το β΄ τρίμηνο 2025 σε ετήσια βάση είναι προσωρινή και οφείλεται στη γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Αναμένουμε σταδιακή βελτίωση στο β΄ εξάμηνο του 2025, οδηγώντας σε ετήσια αύξηση κίνησης κατά +4,4% σε σχέση με πέρυσι, με ανθεκτικά yields και υψηλότερο RASK.

Ο ευνοϊκός συνδυασμός ευρώ/δολαρίου και οι χαμηλότερες τιμές καυσίμων αντισταθμίζουν τις πιέσεις κόστους (εισαγωγή βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας, μείωση δωρεάν δικαιωμάτων CO₂ και το κόστος διαφοράς μεταξύ CEOs και NEOs λόγω του προβλήματος καθηλώσεων στόλου). Προβλέπουμε αύξηση EBITDA κατά 5,8% σε ετήσια βάση το 2025E, με τα καθαρά κέρδη να βελτιώνονται στα €150 εκατ. (περίπου +16% ετησίως), ενισχυμένα από συναλλαγματικά κέρδη.

Οπως σημειώνει στην ανάλυση της η χρηματιστηριακή οι προοπτικές για το 2026E γέρνουν προς τη θετική πλευρά, καθώς αναμένεται μείωση των καθηλώσεων NEO, παράδοση δύο νέων Airbus A321XLR εντός του 2026E, ισχυρά τοπικά μακροοικονομικά και τουριστικά δεδομένα και ανθεκτικά yields. Αναμένουμε ότι το EBITDA το 2026E θα ξεπεράσει τα €450 εκατ., με περιθώριο EBITDA άνω του 23%.

Επιπλέον, η Aegean διατηρεί πολύ ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα (περίπου €842 εκατ. τον Ιούνιο 2025), τα οποία παρέχουν σημαντικό «μαξιλάρι» σε οποιοδήποτε σενάριο πίεσης.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2025E, η Aegean Airlines διαπραγματεύεται με P/E 8,2x και EV/EBITDA 4,2x. Αυτό βρίσκεται γενικά σε ευθυγράμμιση με τους ομοειδείς της (EV/EBITDA για εθνικούς αερομεταφορείς στις 3,5x, για εταιρείες χαμηλού κόστους στις 5,3x).

Με βάση την τιμή-στόχο, η Aegean θα διαπραγματεύεται σε EV/EBITDA 5,0x, στο ανώτατο εύρος του peer group, κάτι που, κατά την άποψή της Euroxx, δικαιολογείται από τα υψηλά περιθώρια, τα ισχυρά yields και τη χαμηλότερη μόχλευση.