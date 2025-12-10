Πληθωριστικό ντόμινο εν όψει Εορτών

Συμφωνεί-διαφωνεί κάποιος με τον Απόστολο Βακάκη, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει πως οι παρεμβάσεις του mr Jumbo είναι εύστοχες και ως προς τον χρονισμό αλλά και ως προς την ουσία τους.



Για αυτό η δήλωση/προειδοποίηση πως "εφ' όσον ενταθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, μπορεί να δγμιουργηθούν σοβαρές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα τελωνεία, στα αεροδρόμια, στους δρόμους.



Τετάρτη σήμερα 10 Δεκεμβρίου, μόλις λίγες ημέρες πριν την πρώτη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων- που κατά κύριο λόγο χρηματοδοτεί τις αγορές και τα έξοδα ολόκληρης της εορταστικής περιόδου, και η εικόνα από τα αγροτικά μέτωπα σε Θεσσαλία, Κρήτη και αλλού μόνο ευοίωνη δεν είναι.



Την χειρότερη δυνατή συγκυρία, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, καθώς πέραν όλων των άλλων, χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία πληθωρισμού Νοεμβρίου.

Με τον πληθωρισμό στο 2,4% καταγράφονται ανατιμήσεις 20,7% στον καφέ και 13% στα κρέατα. Υψηλότερες κατά 6,9% είναι οι τιμές στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αλλά μειωμένες 37,6% στο ελαιόλαδο και 5,9% στα λαχανικά.



Ετσι, ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 - Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι 2,8% στο αμέσως προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα.



Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; πολύ μεγάλη πιθανότητα νέων πληθωριστικών πιέσεων τον Δεκέμβριο, με ότι αυτό σημαίνει για την αγοραστική δύναμη και την ζήτηση.