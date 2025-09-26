Καθυστερήσεις πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» – Τι ανακοίνωσε η AEGEAN

Οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30–40 λεπτά και κλιμακώνονται, με την εταιρεία να απολογείται

Η AEGEAN ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Ως αποτέλεσμα, καταγράφονται καθυστερήσεις πτήσεων περίπου 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες αυξάνονται σταδιακά μέσα στη μέρα, εξαιτίας της συσσωρευτικής επίδρασης των κύκλων αναχωρήσεων και επιστροφών των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Η εταιρεία ζητά συγγνώμη και τονίζει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις για τους επιβάτες της.